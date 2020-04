Muere Lee Fierro coronavirus . La actriz estadounidense Lee Fierro, quien interpretó a la señora Kintner en la película Tiburón, muere a los 91 años en Ohio debido a complicaciones generadas por el coronavirus (Covid-19), informó la agencia de El Universal.

De acuerdo con Variety, la estrella norteamericana había estado viviendo en un centro de atención asistida cuando murió. La noticia ha conmovido al mundo del espectáculo.

Ante su deceso la familia de Fierro planea un pequeño servicio para despedir a la actriz, esto debido a la sana distancia que se debe mantener ante la pandemia por coronavirus.

Fierro se hizo conocida gracias a su papel de la Sra. Kintner en “Jaws” (1975) y “Jaws: Revenge” (1987), personaje que es la madre de Alex Kintner, una de las víctimas del tiburón blanco.

Protagonizó una de las escenas más famosas de la cinta de Steven Spielberg al dar un golpe al jefe de policías Brody, protagonizado por Roy Scheider, fue conocida como señora Kintner.

Uno de los actores que le escribieron fue Jon Donahue quien le escribió en Twitter: ” Es triste escuchar el fallecimiento de la actriz de #Jaws Lee Fierro (“Sra. Kintner”) de Covid-19. Ella era de 91 años”.

El cineasta y publicista Ted Geoghegan le escribió: “Me enteré de que Lee era un empleada local de Martha’s Vineyard. Ella se defendió contra algunos de los mejores de Hollywood, y entregó una de las bofetadas más poderosas e intemporales del cine”, dijo sobre la actriz que interpretó a la señora Kintner.

También el actor Dan Murrel escribió: “A veces, las piezas pequeñas tienen un gran impacto. La confrontación de la Sra. Kintner con el Jefe Brody en Jaws es crucial para entender lo que está en juego y la culpa que lo impulsa. La escena fue desgarrada por Lee Fierro, una de las escenas más memorables de mi película favorita. DEP”.

Pero ante la muerte por coronavirus de la actriz Lee Fierro, la situación en Estados Unidos, donde falleció, no mejora.

Este día el estado de Nueva York, el epicentro del Covid-19 en Estados Unidos y a nivel mundial, anunció que el coronavirus ha causado 4.159 muertes y 122.031 contagios, mientras las autoridades advertían de que esta semana el país vivirá un “momento como el de Pearl Harbor, como el del 11-S”.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, que el sábado aseguraba que el pico de contagios en Nueva York llegaría en los próximos siete días, declaró que el estado podría haber llegado ya al momento más elevado de los contagios, aunque advirtió de que en vez de una reducción de las muertes y los casos, lo que se podría producir es una “plataforma” con un periodo registrándose cifras elevadas de muertos.

“Estamos viendo la evolución de esta historia, estamos viendo el desarrollo de la narración. Todos estamos viendo una película, todos estamos esperando a ver la siguiente escena porque según se desarrolla la película se empieza a entender la historia cada vez mejor”, dijo Cuomo para referirse a que se necesita que pasen varios días para saber en qué momento se encuentra la expansión de la pandemia, que en el país ha causado más de 9.000 muertes, según el propio gobernador.

