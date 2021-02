“Gracias madre postiza por nuestro camino juntas, gracias por tu luz, te reencontraré en las estrellas. Me tomo el permiso de usar y ajustar tu emblemática frase “Que la fuerza del Cosmos esté siempre contigo”. QEPD astróloga divina”, concluye la periodista.

“Cuando alguien a quien amas se va, no se puede entender, se abren huecos en el alma y la mía está lacerada. Gracias profesora Selegna por tu sabiduría, tu amistad, tu corazón, por incluirme en tus oraciones, por compartir tu vida conmigo”, continuó.

¿Ana Patricia Candiani arremete contra Telemundo?

“Ya sé que no fue la única y entiendo que son decisiones de negocios, esas que no tienen corazón y no conocen el alma”, expresó Candiani en la publicación.

Después, la conductora aseveró que “no se manifestó preocupación o no les importó su futuro laboral o económico, de qué viviría esta mujer que tanto había dado por su trabajo, por lo que creía y lo que creé para ayudar a los demás”.

Reveló que la psíquica sufrió una afección

“Ella, gloriosa, salió adelante y esta semana nuevamente gloriosa está saliendo adelante de la afección que la ha tenido en una cama de cuidados intensivos”, reveló Candiani.

“Mi corazón contigo siempre Selegna y hasta las estrellas, los astros que tanto amas. Como siempre ha dicho la profe con su gran poder espiritual: “Qué la fuerza del cosmos los acompañe”, concluyó la conductora hispana.

