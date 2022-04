Shatanya fue diagnosticada con cáncer cerebral

“Llegué a aceptar que mi vida resultó exactamente como estaba diseñada o destinada a ser. Me guste o no, entienda la razón o no, no puedo cambiar las cosas de mi pasado. Solo puedo controlar mi presente y posiblemente tomar decisiones que afecten positivamente mi futuro”, agregó la joven comunicóloga en su canal de YouTube.

La joven nativa de Texas se unió al medio local ‘KFDX’ de Wichita Falls en 21018, iniciando como reportera local del medio antes de ser ascendida como presentadora de noticias de la estación, apuntó The Sun en su portal. Cabe señalar que la joven de 27 años, durante la pandemia creó un segmento llamado ‘Ayudando a los ayudantes’. Archivado como: Muere conductora Shatanya Clarke.