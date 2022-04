La sensible noticia del fallecimiento de Irama fue confirmada por sus familiares ante el medio PD Noticias, afirmando que todos sus amigos la acompañaron en el momento de su partida. Las redes sociales han explotado por completo tras abordar el tema del deceso de la comediante hispana quien se ganó el cariño de sus fieles seguidores.

Recientemente se dio a conocer la sensible noticia del fallecimiento de una reconocida comediante hispana, de acuerdo con el portal de El Tiempo , Irama Ríete era el nombre artístico de la humorista, su nombre real era Irama Medina de Ramis, quien falleció la noche del pasado viernes tras perder la batalla contra el cáncer de útero.

Familiares dan la triste noticia del deceso de la comediante a través de un comunicado

A través de la cuenta de Irama dentro de la plataforma de Instagram fue que los familiares de Irama Ríete anunciaron la triste noticia del deceso de la comediante ante las personas que le siguen, “El 04/22/22 a las 10:40 pm mi hermosa madre dejó de estar entre nosotros en este plano”, comienza el comunicado.

“No se pueden imaginar lo feliz que fue. Lo feliz que la hicieron todos ustedes; familiares y seguidores. La llenaba tanto reírse, echar broma con todos ustedes. Presentaciones, entrevistas, llamadas.. todo se lo disfruto al máximo. No había un solo día donde ella no se sentía feliz de brindarles una risa a cada uno de ustedes. Gracias a todos por los mensajes que hemos recibido desde anoche”, expresó su hijo quién no reveló su nombre en redes sociales. Archivado como: Muere comediante hispana cáncer.