Marjorie de Sousa celebraba el Día de las Madres sin imaginar que pronto estaría de luto

La ex de Julián Gil está devastada tras una dolorosa muerte

La actriz dejó unas fotografías y un mensaje de despedida Marjorie de Sousa pasó un feliz Día de las Madres junto a su hijo Matías en medio de reclamos de la gente que no soporta que la rubia no deje ver a Julián Gil con su pequeño, pero ahora ¿el karma llegó de nueva cuenta? Marjorie de Sousa está de luto y dejó un mensaje conmovedor sobre su perro. El fin de semana, la actriz de telenovelas publicó una fotografía toda llena de labial en su cara gracias a que se estaba dejando ‘consentir’ por su hijo Matías y dejaba un mensaje de lo feliz que se sentía de ser mamá y celebrar el poder estar junto a su pequeño, sin imaginar que luego estaría de luto. Marjorie de Sousa sufre una dolorosa pérdida “Lo mejor de mi vida son ustedes [email protected] amo con todo mi ser #teamohijo #teamomamá no existen palabras que describan esto que me hacen sentir. Gracias, gracias, gracias. Feliz día de las madres yo festejo desde hoy y mañana sigo la rumba de las madres jajajaja”, especificó en su fotografía Marjorie de Sousa. Pero esa felicidad se vio empañada, porque tan sólo unos días después, Marjorie de Sousa se enfrentó a una triste muerte de un ser querido que la acompañó durante mucho tiempo y que también le daba todo el cariño a su pequeño Matías: su perro, a quien dedicó una emotiva despedida.

Marjorie de Sousa de luto tras muerte de su perro Poco le duró el gusto a Marjorie de Sousa de irse ‘de rumba’ como ella lo escribió, pues lamentablemente, su perro, su fiel compañero de muchos los murió y ahora aparte de leer los comentarios de la gente que la ‘detesta’ por lo que le hizo a Julián Gil de negarle ver a su hijo Matías, ahora está devastada: “Hoy mi corazón está muy triste!!! Hoy me tocó decirte adiós, me acompañaste hasta este tramo mi querido ángel de la guarda de cuatro patas, fuiste siempre mi compañero, cuando peor estaba tu siempre me dabas tu amor”, comenzó escribiendo muy conmovida Marjorie de Sousa.

Fue su fiel compañero durante años y así despidió a su perro la actriz En una serie de imágenes donde se puede observar el apoyo que Marjorie de Sousa recibía por parte de su perro quien lamentablemente murió, la actriz continuó expresando su sentir: “Hoy en medio de una larga jornada de trabajo, me dejaste en el llamado y me tocó despedirme de ti. No entiendo esto que llamen muerte honestamente no la entiendo”. La ex de Julián Gil contó que el perro estuvo con ella durante 11 años y en todo momento se apoyó en él cuando las cosas se ponían difíciles en su vida: “Me diste lo mejor de ti durante 11 años y hoy ya no volveré a sentir tu nariz fría, tus ladridos cuando llegábamos a casa, Mati no podrá ver más tele contigo, tampoco le robarás sus juguetes para que persiga”.

Marjorie de Sousa de luto llora pérdida Según la despedida de Marjorie de Sousa quien acostumbraba llevar a su perro a todos lados, la mascota también quería mucho a su hijo Matías con quien jugaba en todo momento y lo protegía: “Carambaaaaaaaa esto me duele muchooooooo, Te amo y te amaré siempre mi bebé Dolce”. Apenas, hace unas semanas, Marjorie de Sousa anunciaba que había perdido a otros de sus mascotas, con quien su perro ‘Dolce’ se llevaba muy bien y así lo reafirmó al despedirse en esta ocasión: “Hoy juegas con tus hermanitos Mussa y moshy mis ángeles por siempre. Esto se siente muy feo”, finalizó.

La rubia recibió muchos comentarios de aliento tras la muerte de su perro Los comentarios para Marjorie de Sousa por su luto, no se hicieron esperar: “Un Ángel más q cuida tu camino. Nunca hay muerte mi Marjo cuando hay amor y memorias suficientes para recordar cómo tu las tienes de Dolce. Eternamente contigo “, “Ay hermosa lo siento mucho! Ellos son parte de nuestra familia y duele igual que cuando se nos va un ser querido”. “Te abrazo con el alma mi Marjo”, “Lo siento mucho mi guera hermosa! Un angelito más al cielo perruno!”, “Vuela alto pequeñín precioso”, “No son Mascotas, son Familia es muy doloroso y difícil de superar”, “Que triste noticia lo siento mucho Marjo estamos contigo siempre mi güerita. Fuerza”, expresaron sus seguidores.

Marjorie de Sousa compartió un video de su perro con su hijo Matías Y a las pruebas se remite, porque Marjorie de Sousa publicó un video de cómo su perro Dolce protegía y disfrutaba mucho jugar con su hijo Matías, quien en las imágenes de encontraba a bordo de un coche manejando mientras abrazaba a su mascota que lamentablemente ya murió. “Ellos siempre juntos, en equipo, amando incondicionalmente, hermanos. #Dolce #Mati los amo #mishijos por siempre tu mi ángel de 4 patas”, expresó Marjorie de Sousa en el video que hasta el momento contaba con 200 mil reproducciones de sus seguidores quienes le comentaban por su pérdida.

Matías perdió a un ‘hermano’, pues Marjorie de Sousa trataba como ‘hijo’ a su perro Dolce “Te entiendo lo he vivido tantas veces y siento que fue ayer que los perdí…no habrá mejores compañeros que ellos…es como si te arrancaran una parte de ti…amo los perros y comprendo lo siento”, “Dolce vivirá siempre en nuestros corazones güerita”, “Son nuestros hijos, somos sus madres y un hijo que parte es un dolor, queda nombrarlos en las oraciones de cada día y saber que honramos su vida con todo nuestro amor. Fuerza Mayuyita, estaremos orando por una pronta resignación”, aseguraron unas personas que vieron el video. Pero las señales de cariño continuaron: “Qué hermosos bebés”, “Yo me muero si me falta alguna de mis bebé… lo siento”, “Que tristeza que no puedan durar para siempre pero le regalaste los mejores años y el también a ustedes”, “Fuerza”, “¡Ay, qué hermosoooooos!”, “Yo sé cuánto duele eso a mi ni llorar me dejan, lo siento”, opinaron. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO

Antes de la muerte de su perro, la actriz recibió críticas La actriz venezolana Marjorie de Sousa, ha sido víctima de las constantes críticas de los internautas luego de la polémica situación en la que se vio envuelta, por el caso de su hijo y su expareja Julián Gil, en donde no permite que vea a su pequeño, ya que ganó la custodia de su hijo Matías. Cabe recordar que el actor argentino Julián Gil, perdió la patria potestad de su hijo Matías luego de que un juez en México decidiera que Marjorie de Sousa es la única encargada de decidir sobre el hijo de ambos. Después de tres años de estar peleando en cortes, de idas a centros de convivencia y de dimes y diretes por varias cosas.

Julián Gil provocó que le mandaran mensajes de odio a Marjorie de Sousa Varios internautas se hicieron presentes en los comentarios del post de la artista, en hubo división de opiniones, mientras algunos la felicitaban por este 10 de mayo, en el cual se celebra el día de las madres, hubo otros usuarios que le recordaron que también el pequeño Matías tiene un padre. “Así como lo disfrutas tú, también Julián tiene el derecho de hacerlo”, “Y creo que así habían acordado Julián y ella no mostrar su carita del bebé”, desde la polémica situación Marjorie ha sido atacada por distintos usuarios en las redes sociales, pero a pesar de eso, su belleza hace que muchos la defiendan.