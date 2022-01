El accidente ocurrió el jueves cuando la escuela Brunswick, una escuela preparatoria universitaria para niños en Greenwich, jugaba en St. Luke’s School, una escuela mixta privada de New Canaan. Un jugador de St. Luke’s cayó al hielo y el otro jugador no pudo detenerse, chocando con el jugador caído, dijo el viernes el capitán de la policía de Greenwich, Mark Zuccerella.

“Una tragedia inimaginable”

El director de la escuela de Brunswick, Thomas W. Philip, dijo que “estamos devastados” y lo calificó de “una tragedia inimaginable”. “Por supuesto, me he reunido con el director de la escuela en St. Luke’s y me he puesto en contacto con la familia del niño para ofrecer toda la ayuda, el apoyo o la asistencia que podamos durante un momento tan difícil”, dijo Philip en un comunicado.

Philip indicó que la escuela no haría más comentarios el jueves por la noche por respeto a la familia. “Por favor, mantenga a todos presentes en sus oraciones”, dijo Philip. St. Luke’s no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios y tampoco ofreció información de la víctima acerca de su edad o qué grado cursaba, informó NBC News. Archivado como: muere jugador de hockey en High School.