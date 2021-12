Tragedia en el mundo del beisbol

El joven jugador tenía solo 20 años

Murió de forma repentina

Muere jugador de béisbol a los 20 años (FOTOS). El mundo del béisbol está de luto por la pérdida de un joven jugador de béisbol. El hispano murió de forma repentina este jueves 16 de diciembre, por la tarde y la noticia fue confirmada por su propio equipo.

El hispano Andrés Meléndez, prospecto de The Guardians, fue recordado por MLB en un comunicado, en el que se señaló que no se dieron a conocer detalles sobre la causa de su muerte, pero lamentó la pérdida. “En dos años con la organización de The Guardians, Meléndez rápidamente tuvo un impacto en sus compañeros de equipo”, se lee en el comunicado.

Muere querido jugador hispano de forma repentina

El jugador latino nació en Barquisimeto, Venezuela, e inició en 2018 en equipo Cerveceros. Más tarde, fue ‘comprado’ por The Guardians de Cleveland. Este mismo año, jugó un total de 73 partido en Low-A Lynchbur, de acuerdo con el comunicado reseñado por MundoHispánico.

“Meléndez es recordado por sus compañeros y amigos como un joven positivo, respetuoso y reflexivo con una hermosa sonrisa que tuvo un profundo impacto en los demás. Lo extrañaremos mucho”, dijo su equipo en un comunicado publicado en redes sociales.