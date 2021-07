Pero este domingo, a través de la cuenta de Twitter del periodista Gustavo Adolfo Infante, se confirmó la sensible pérdida del famoso integrante del grupo de Los Yonic’s: “Me reportan desde el Estado de Guerrero que acaba de fallecer JOSÉ MANUEL ZAMACONA, Director y Fundador de Los Yonic’s. Descanse en Paz”, escribió en su tuit.

Las malas noticias no terminarían aquí, ya que debido a la inactividad que han tenido Los Yonics durante más de un año debido a la pandemia provocada por el coronavius, se han visto afectados en su economía , por lo que la agrupación se vio en la necesidad de hacer lo menos esperado.

Los fans de la agrupación musical no pudieron ocultar su emoción: "Ya tengo ganas de verlos, hace casi dos años que los miré y ya tengo ganas de verlos, Dios me los bendiga", "Los espero con ansias, señor Zamacona y al junior. Muero por volverlo a ver en vivo".

Con varios cambios en su alineación, Los Yonics han alcanzado el éxito gracias a la mezcla de temas tropicales con baladas suaves. Se les recuerda por temas como Soy yo, Palabras tristes y Rosas blancas, aunque una canción en particular sería el que los catapultó a la fama.

La poliomelitis nunca fue un obstáculo para José Manuel Zamacona

En una entrevista que le concedió a la conductora Blanca Martínez, mejor conocida como La Chicuela, José Manuel Zamacona aseguró que la poliomielitis que le afectó desde niño no fue obstáculo para lograr una trayectoria de más de 30 años, igual número de discos y más de 30 millones de copias vendidas.

"Esto es parte de mi vida y no hay nada que nos falte por cumplir toda vez que he logrado llegar al Grammy Latino con dos nominaciones y espero me alcance el tiempo para algún día ganarme uno. Estamos en el segundo aire de José María Zamacona y Los Yonics y estoy seguro que aún falta mucho tiempo y éxitos", comentó el vocalista de Los Yonics.