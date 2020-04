Muere el famoso crítico de cine mexicano Jorge Cámara, pieza fundamental en la transmisión de los Globos de Oro y colaborador de Primer Impacto

El mexicano llegó muy joven a Estados Unidos y fue presentador de espectáculos en la televisión

Myrka Dellanos, Kate del Castillo, María Celeste y María Elena Salinas se unen al luto

Muerte en Primer Impacto. Famosas como Kate del Castillo, María Celeste, Myrka Dellanos y María Elena Salinas están de luto al conocer la noticia de que muere el mexicano Jorge Cámara, quien fue colaborador del programa Primer Impacto.

La noticia se dio a conocer a través de la cuenta de Insatgram de @lacarmela2, pero cada una de las antes mencionadas mandó por otros medios un sentido mensaje a la familia que vive la tragedia.

Jorge Cámara fue un mexicano que tuvo una gran trayectoria en la televisión de Estados Unidos dirigida para latinos, cubrió en varias ocasiones las premiaciones de los Globos de Oro.

Desde joven se abrió paso en el mundo del espectáculo al grado de ser uno de los críticos de un periódico en español en Estados Unidos, así como colaborar en noticias del espectáculo en Univisión y Telemundo, de acuerdo al portal de Los Angeles Times.

En sus años de profesional, logró formar parte de Asociación de Críticos de Los Ángeles, en la cual tuvo el cargo de presidente por varios años.

Allí conoció a un sinfín de estrellas de la televisión y del cine, por eso es que ahora muchos famosos y conductores lamentan su muerte.

El originario de Mérida, una ciudad en el estado de Yucatán, al sur de México, fue una pieza fundamental en la las transmisiones de los Globos de Oro y presentó durante años las noticias de espectáculos en Primer Impacto.

Ante la noticia de que muere Jorge Cámara, la actriz mexicana Kate del Castillo colgó el siguiente mensaje en su cuenta de Instagram y en Twitter: “Querido Jorge Cámara. Qué gran pérdida. Tuve la oportunidad de conocerlo en varias ocasiones, una leyenda, un corazón hermoso. Bendiciones a su familia y queridos amigos. Jorge te echaremos de menos”.

Carmen Cervantes quien dio a conocer la noticia dijo: “Perdimos otra buena persona hoy. Un querido amigo Jorge Cámara. Una de las pocas leyendas latinas en Hollywood … Miembro (y 6 veces presidente) de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood / Globos de Oro por 52 años”.

Entonces de él recordó: “Tenía historias increíbles que siempre compartía con @gabrieljsotomayor y conmigo en nuestros almuerzos y cenas habituales en su café francés favorito. Extrañaré nuestro tiempo juntos y nuestros viajes anuales a Guadalajara para el Festival de Cine”.

Y finalizó: “Le agradezco las historias, el amor y la confianza que siempre nos mostró. Me rompe el corazón no poder visitarlo en el hospital debido a esta pandemia, pero sé que ahora está en un lugar mejor. Descansa en paz, querido Jorge… He tenido la suerte de llamarte mi amigo”.

Pero no solo la actriz tuvo el honor de conocer al presentador de noticias de espectáculo, sino que a ella se sumaron Rodner Figueroa, el famoso presentador de televisión venezolano, a través de un me gusta.