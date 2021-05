Muere Jonathan Bush, tío del expresidente George W. Bush

“Ahí va el hombre más grande que jamás conoceré. Felices 90 papá y gracias por esta gran vida y por ser el mejor papá de todos los tiempos. Todo lo que vale la pena saber lo obtuve de ti y de mamá. Te vi dejar esta tierra y sé exactamente dónde estás ahora. Me hace feliz. Me siento bendecido. La leyenda nunca se desvanecerá”, escribió Billy Bush en su cuenta de Instagram a manera de felicitación por el que hubiera sido su cumpleaños 90, pero también como un mensaje de despedida.

Muere Jonathan Bush: George W. Bush no se ha manifestado

Hasta el momento, George W. Bush no se ha manifestado por la muerte de su tío, Jonathan Bush, pero en medio del dolor por tan sentida pérdida, el expresidente participó en una teleconferencia con el objetivo de promocionar su libro “Out of Many, One: Portraits of Americas’s Inmigrants”, según la agencia de noticias Efe.

Al respecto, el expresidente Bush, de 74 años de edad, dijo que la inmigración en Estados Unidos es un asunto que “se ha politizado demasiado” y requiere un liderazgo que disipe los temores, y la búsqueda de soluciones de sentido común.