El músico estadounidense John Prine, una gran figura del folk y del country, muere este martes en Nashville, Estados Unidos a los 73 años tras haber sido ingresado por coronavirus (Covid-19) hace dos semanas, informó la agencias de noticias EFE así como algunos portales de internet. La familia del artista confirmó el fallecimiento a la revista Rolling Stone.

Aunque no gozó de la popularidad de cara al gran público de otros compañeros de la escena folk y country, Prine era un músico muy querido por fans y artistas, que le consideraban uno de los mejores compositores de su generación.

A finales de marzo se anunció que la figura del kolk y country se encontraba hospitalizado en estado crítico por coronavirus. “Después de un súbito comienzo de síntomas de Covid-19, John fue ingresado el jueves 26 de marzo”, informó su familia en un comunicado alojado en el perfil de Twitter del artista.

Breaking News: John Prine, the folk singer and songwriter with a raspy voice and ingenious lyrics, died at 73 from complications of the coronavirus https://t.co/SvSH3s0Q0d

“Fue intubado en la noche del sábado y continúa recibiendo cuidados, pero su situación es crítica. Son noticias duras que contar, pero muchos de ustedes han querido y apoyado a John durante años y queríamos que lo supieran y darles la oportunidad de mandar más amor y respaldo ahora. Sepan que los amamos y que John también los ama”, añadieron en esas fechas.

Fiona Prine, esposa del músico, dijo el pasado 20 de marzo que ambos se encontraban en cuarentena y aislados el uno del otro después de que ella hubiera dado positivo por coronavirus.

“Hasta ahora está bien. Siempre tiene alguna cosa, ya que tiene 73 años y ha pasado por muchos problemas, pero quizá no tenga este virus y quiero que siga así”, expresó en un video en Instagram al explicar que los resultados de su marido por coronavirus habían dado como resultado “indeterminado”.

John Prine tiene un largo historial de percances físicos y problemas de salud ya que ha padecido cáncer en varias ocasiones.

El músico no ha gozado de la popularidad de cara al gran público de otros compañeros de la escena folk estadounidense, pero siempre ha sido una figura muy querida por los fans y por sus compañeros.

Como muestra, su nombre se convirtió este domingo rápidamente en tendencia en Twitter en cuanto se conoció su grave estado de salud.

Nacido en 1946 en Maywood (Illinois, EE.UU.), Prine se abrió paso en la escena folk y country de los años 70 a partir de su disco “John Prine” (1971).

Kris Kristofferson, toda una estrella en aquellos años, fue clave en los inicios de la carrera de Prine como padrino musical del artista.

Kristofferson no fue el único que cantó las composiciones de Prine, ya que otras estrellas del sonido de raíz estadounidense como Johnny Cash también han versionado sus temas.

Los años 70, con discos muy destacados como “Bruised Orange” (1978), han marcado la carrera de un artista acostumbrado a aparecer y desaparecer y que siempre ha sabido refugiarse en un discreto segundo plano.

Pero entre los músicos siempre ha sido muy admirado: su disco “The Missing Years” (1991), uno de sus varios regresos a la música tras años de sequía, incluía colaboraciones de Bruce Springsteen, Tom Petty, John Mellencamp y Bonnie Raitt.

En 1998 sufrió un cáncer en el cuello y su recuperación alteró el tono de su voz, más ronca y grave a partir de entonces.

Prine se ha mantenido activo en el siglo XXI con trabajos como “Fair & Square” (2005) y “The Tree of Forgiveness” (2018).

In his humble, hilarious way, John Prine was one of America’s greatest songwriters. Here are 25 of his essential songs https://t.co/YDxhAm1xQY pic.twitter.com/Dlz2hI1LkC

— Rolling Stone (@RollingStone) April 8, 2020