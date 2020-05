Murió a tiros un investigador que estaba a punto de hacer importantes hallazgos relacionados con el coronavirus en Pensilvania.

El doctor Bing Liu, de 37 años, trabajaba en la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh, en Pensilvania.

Liu fue hallado fallecido con heridas de balas en la cabeza y el cuello, dentro de una casa en el suburbio de Ross, en Pensilvania.

Autoridades policiales en Pensilvania informan que un joven investigador médico, quien estaba a punto de hacer hallazgos importantes relacionados con el coronavirus, fue encontrado muerto a tiros al norte de Pittsburgh.

Bing Liu, de 37 años, quien trabajaba en la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh, en Pensilvania, fue hallado fallecido con heridas de balas en la cabeza y el cuello, dentro de una casa en el suburbio de Ross.

Horas después fue encontrado, dentro de un automóvil, el cuerpo de Hao Gu, de 46 años, a menos de una milla de distancia, por lo cual los agentes polciales investigan una posible conección entre ambas muertes, reporta NBC News.

A medical researcher on the "verge of making very significant" coronavirus findings was found shot to death over the weekend in Pennsylvania, officials said.

El sargento Brian Kohlhepp, de la policía de Ross, dijo a este medio que ambos hombres se conocían y preliminarmente han determinado que Gu podría haber matado a Liu para luego suicidarse en el automóvil.

Bing Liu tenía un doctorado en ciencias de la computación por la Universidad de Singapur, tras lo cual trabajó como becario en la Universidad Carnegie Mellon, en Pittsburgh, Pensilvania, antes de convertirse en investigador asociado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh.

Al confirmarse su identidad como uno de los fallecidos, la Universidad de Pittsburgh emitió un comunicado, en el cual describió a Lui “un excelente mentor e investigador prolífico que había sido coautor de más de 30 artículos”.

“Bing estuvo a punto de hacer hallazgos muy significativos para comprender los mecanismos celulares que subyacen a la infección por coronavirus y la base celular de las siguientes complicaciones”, dijo la escuela.

“Haremos un esfuerzo para completar lo que comenzó en un esfuerzo por rendir homenaje a su excelencia científica”, escribió la prestigiosa institución de altos estudios en Pensilvania, una de las más importantes de ese estado.