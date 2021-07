La tragedia golpea de nuevo a una familia inmigrante a causa del clima

Un inmigrante hispano de origen guatemalteco falleció a causa de la ola de calor que azota EEUU

Paramédicos intentaron animarlo sin éxito

En su cumpleaños número 38, Sebastián Francisco Pérez, un inmigrante de Guatemala, jugó al ajedrez con su sobrino. Al día siguiente, se fue a trabajar a una guardería en un pueblo rural de Oregon cuando el termómetro subió muy por encima de los 100 grados Fahrenheit (37,8 grados Celsius).

Pérez colapsó ese día, 26 de junio, cuando una ola de calor arrasó el noroeste del Pacífico en temperaturas récord de todos los tiempos. Los trabajadores habían estado moviendo las líneas de riego cuando notaron que Pérez no estaba allí y lo encontraron. Llamaron a su sobrino, Pedro Lucas, quien llegó y encontró a su tío inconsciente y agonizante.

Inmigrante guatemalteco muere debido a la ola de calor

Los paramédicos intentaron reanimarlo, pero Pérez no lo logró. Una base de datos de la División de Salud y Seguridad Ocupacional de Oregón enumeró su muerte como relacionada con el calor, informó The Associated Press.

Se cree que cientos de personas murieron de viernes a martes en la histórica ola de calor que afectó a Oregón, el estado de Washington y la Columbia Británica.