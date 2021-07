Apenas el pasado seis de julio se dio a conocer que una joven deportista mexicana había fallecido a causa de una negligencia médica , debido a que le estaban practicando un ‘seguro’ procedimiento para que no sudara ‘tanto’, en una clínica de belleza donde debía anunciar a sus seguidores y promocionar la marca; todo iba bien, hasta que una complicación arriesgó la vida de la joven y al no ver un personal capacitado terminó falleciendo.

La causa de muerte no se ha esclarecido, pero se tiene en cuenta que Odalis estaba en perfectas condiciones de salud y había ingresado al lugar sin ningún padecimiento, por tal motivo es que los amigos de la joven culpan al lugar y mencionan que fue una negligencia, ya que ponen en riesgo la vida de las personas que asisten con personal que no está entrenado para ello.

Hasta este momento, la clínica Skin Piel Wellness no se ha pronunciado al respecto, la única acción que hicieron fue limitar los comentarios de sus publicaciones, pero eso no impidió que los seguidores, amigos y familiares de Odalis se expresaran en contra de la situación que se presentó y se haya dado a conocer que los familiares han interpuesto una denuncia en su contra.

“Todo indica que lo que pasó con Odalis fue una negligencia médica. Todo indica que la anestesia se les pasó y no había un médico que la atendiera rápido, solamente al parecer la atendió un paramédico, y no tenía lo suficiente o el suficiente equipo para, pues para una emergencia de ese tipo; Entonces, desgraciadamente eso fue lo que pasó”, relató una joven a los seguidores que preguntaron sobre la situación. PARA VER VIDEO DA CLICK AQUÍ

“Justo hace días, nos decíamos cómo seríamos nuestras damas de honor.. te voy a extrañar mucho Osi, mi compañera de regañadas, cardio, escuela, trabajo, cine, de limonada árabe sin azúcar y de todo! No te puedo decir nada que no te haya dicho antes, siempre seremos familia y besties, agradezco tener tantos momentos contigo.. “, escribió Karen, recibiendo a los minutos mensajes a poyo y solidaridad antela pérdida de su amiga. Archivado como: Muere influencer tras negligencia

Justicia para Odalis

Fue la cuenta de “Miss México” en Instagram, donde participaba Odalis, quienes hablaron de la muerte de la deportista, mencionando los siguientes datos: “Ella es Odalis Santos, la joven deportista jalisciense que falleció el día de ayer, la cual había acudido a la clínica de belleza “Skin Piel Wellness Center” de la ciudad de Guadalajara en Jalisco, a realizarse un tratamiento llamado “Mira Dry”. Por comunicado de familiares directos, se confirmó que fue no recibió una asistencia profesional durante su intervención.”.

Así mismo, el comunicado continúa señalando que la clínica no tenía los permisos necesarios para laborar: “La clínica fue negligente ya que no cuenta con los requisitos indispensables de salud que solicita la Cofepris para el caso de una emergencia médica; quienes la atendieron no eran médicos especialistas sino empleados y no tomaron las medidas necesarias para hacer el tratamiento. Ante lo ocurrido, su familia denunció los hechos a la Fiscalía del Estado De Jalisco y se abrió una carpeta de investigación”, así finalizó el comunicado adjuntando imágenes de la joven.