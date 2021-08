¡Fallece Influencer! Una joven de 20 años, de Brasil, se encontraba saliendo de una fiesta, esperó un poco a que llegara su transporte y después de subir al auto, recibió un disparo en la cara. Hasta el momento no hay información sobre quién cometió el crimen, pero la policía sigue investigando hasta dar con los responsables.

No pasaron muchos minutos, cuando llegó el servicio que solicitó. Al entrar al automóvil, recibió un disparo en la región de la cara y se desmayó. El vehículo tenía el vidrio roto por el disparo y las personas que se encontraban cerca del lugar, no dudaron en hablar rápidamente a los servicios de emergencia, reportando la ayuda que se necesitaba.

D24am, mencionó que, según información de la Policía Militar, la víctima regresaba de una fiesta y estaba esperando el auto de la aplicación alrededor de la 1:40 a.m., cuando pasó el incidente. La joven se encontraba en la calle que daba al lugar donde había estado festejando, mientras esperaba abordar el taxi de dicha aplicación.

El portal de The Sun, mencionó que los trabajadores del servicio de emergencia llegaron inmediatamente al lugar y descubrieron que, a pesar de la herida que había recibido en la cara, todavía estaba viva. Por tal razón, Raila fue rescatada y trasladada al Hospital y Urgencias João Lúcio, en Brasil.

Raila Salas, estuvo cinco días luchando por su vida. La familia de la joven, pasó día y noche al pendiente de ella, esperando que en cualquier momento empezara a recuperarse del terrible suceso que había vivido; desgraciadamente, su cuerpo ya no aguantó más y terminó falleciendo, debido a que una complicación de la herida de bala, llegó.

La autopsia del cuerpo de Raila Salas, indicó que la causa de la muerte fue un edema cerebral (acumulación excesiva de líquido en los espacios intracelulares o extracelulares del cerebro), hemorragia craneal y traumatismo craneal causado por el disparo. Permaneció cinco días en el hospital, pero con las heridas que presentaba sería difícil que ella sobreviviera, según mencionó The Sun .

Aunque, al principio no se conoció más información al respecto sobre la muerte de Raila, las autoridades han hablado al respecto. En primera, mencionaron como habían ocurrido los hechos, teniendo como testigo al chofer del auto que transportaría a Raila a su hogar y los videos que surgieron de dicha tragedia y en segunda, la causa de muerte.

Los medios de comunicación locales, han informado que la policía ahora está a la caza del misterioso sicario, después del horrible ataque del pasado miércoles por la noche, donde lamentablemente la joven de 20 años se encontraba presente. No se sabe si la joven ya había recibido alguna amenaza o fue una confusión.

Una persona se encuentra en la parte trasera del auto, donde ocurrió el incidente, tomando fotografías, mientras el que graba comienza a hablar sobre lo que pasó, señalando que a una joven le habían disparado. No se muestra sangre, ni se observan más daños que la ventana que quedó destrozada, la cual fue la única señal del crimen cometido.

“Esto es demasiado. El secretario de seguridad no hace ninguna mier … la población está sufriendo con estos ataques, de estos vagabundos sin futuro.”, señalaron en los comentarios de una publicación, donde se mencionó la muerte de la joven influencer de 20 años, quien sólo había salido a una fiesta y antes de regresar a su hogar, vivió esa desgracia.

“No les importa”

Otros usuarios, se mostraron sumamente molestos con las autoridades. En los comentarios, señalaron que los funcionarios públicos no hacían nada por resguardar la vida de los pobladores, ya que como no era su seguridad la que peligra, no les importa; además mencionaron, que ya era algo común en ese poblado.

“Secretario, alcalde, gobernador, etc… No les importa nada, viven en Condominios cerrados llenos de seguridad, quien se clava y sufre es la gente”, comentó un internauta, a través de esa publicación en redes sociales donde señalaron la falta de compromiso por parte de sus autoridades en cuestión de la seguridad de Brasil.