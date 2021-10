La expareja del actor, Edith Massola y amigos cercanos de Abel Rodríguez fueron los encargados de confirmar su triste partida de este mundo por un infarto cerebral que lo tenía hospitalizado desde hace días y del que lamentablemente ya no se pudo recuperar y sus allegados le dejaron mensajes en redes sociales.

El actor cubano de 50 años de edad se encontraba residiendo en la ciudad de Miami, Florida, en EEUU cuando de pronto sufrió un infarto cerebral que lo llevó a ser hospitalizado, sin embargo, ya no logró reponerse y terminó falleciendo dejando a su familia y amigos devastados.

Las conmovedoras palabras de la hija de Abel Rodríguez tras su infarto

“Algunos dicen que tengo tus labios, y tu nariz, los que te conocían y han conversado conmigo me decían que les recordaba a ti, no lo sé, pero no lo dudo. Tengo que usar la imaginación, esa que dicen que también heredé de ti, para crear escenarios contigo donde te veo después de tanto tiempo”, puso la hija de Abel Rodríguez en Facebook.

Mientras tanto, uno de sus amigos, de Cuba, el director Lili Vilaplana manifestó su pesar y envió condolencias a la familia de Abel Rodríguez por su muerte: “Vamos a recordar tu risa por siempre. Tu entrega en cada proyecto y tu buena energía con todos. Adiós amigo. Buen viaje, Abelito. A su viuda Anna López, a sus hermanos Carlos y Manolo Rodríguez, a su hijo Benjamín, a sus hijas y a sus familiares y amigos nuestras condolencias”.