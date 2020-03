Muere indocumentada embarazada al caer de muro fronterizo

Una mujer embarazada de 19 años originaria de Guatemala murió esta semana a causa de las lesiones sufridas al caer mientras intentaba trepar el muro fronterizo de Estados Unidos cerca de El Paso, Texas, informaron el jueves autoridades estadounidenses y guatemaltecas.

Guatemala identificó a la mujer como Mirian Stephany Girón Luna, reseñó The Associated Press.

El personal médico no logró salvar al bebé, informaron ambos gobiernos. Estados Unidos dijo que Girón tenía ocho meses de embarazo, mientras que las autoridades guatemaltecas dijeron que tenía siete meses.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) responsabilizó de su muerte a traficantes de personas, quienes la alentaron a escalar el muro.

@realDonaldTrump's Great America vs A mother desperately trying to give her child a life. RIP–Mirian Stephany Girón Luna& unborn baby. The 19-year-old pregnant woman from Guatemala died this week from injuries suffered when she fell trying to climb the border wall near El Paso. pic.twitter.com/FZOEz8Mgq0

— Angelika Sabine (@MsDevilishAngel) March 13, 2020