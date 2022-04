Luto en el fútbol mexicano

Fallece Hugo Hernández, ex auxiliar de Ricardo Ferretti

Famosos del deporte envían sus condolencias

Muere Hugo Hernández. El fútbol mexicano se ha vestido de luto este fin de semana, debido a una sensible perdida de un histórico director técnico de los equipos del norte (Tigres y Monterrey). Hugo Hernández, exfutbolista, director técnico y que por muchos años fue auxiliar técnico de Ricardo Ferretti en los Tigres, falleció este sábado.

El sensible fallecimiento del ex jugador se dio tan solo unos cuantos días después de la muerte de la madre del actual entrenador de las Águilas del América, Fernando Ortiz. Quien sorprendió a todos al decidir no viajar a su país natal, Argentina para acudir al funeral de su querida madre.

Muere el exdirector técnico Hugo Hernández

Cabe recordar que Hernández comenzó a trabajar de auxiliar con Miguel Mejía Barón, con los Pumas campeones en la campaña 1990-91, para después quedarse de segundo con Ferretti, siguiéndolo en la mayoría de sus equipos. Lamentablemente este fin de semana perdió la vida, según El Universal.

Como director técnico tuvo en sus manos a los Rayados de Monterrey, a los Pumas de la Universidad y a las Chivas Rayadas de Guadalajara. Fue campeón en diversas ocasiones siendo auxiliar del Tuca Ferretti quien dirigía a los Tigres de la UANL en su época dorada.