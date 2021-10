Muere la estrella de TikTok y YouTube, Huey Ha, mejor conocido como Huey Haha, él era un famoso creador de contenido con millones de reproducciones de videos virales, tenía 22 años de edad, aunque hasta el momento la causa de su deceso no ha sido confirmada, de acuerdo confirmación en las redes y a una publicación del portal de noticias de New York Post .

“Solía ​​decir RIP, pero esto es lo que más duele, siempre odiamos la comedia porque todo lo que la gente ve son risas, no lo que teníamos que hacer o por lo que pasamos”, publicó Jdn en Instagram. “Ya le quitaron la diversión a la comedia, pero ahora no va a ser lo mismo sin ti. Te amamos hermano, nos vemos en el futuro “. Archivado como: Muere Huey Haha TikTok

‘CORREN’ RUMORES DE SUPUESTO SUICIDIO ¿SERÁ VERDAD?

Sin embargo, pese a que no se ha establecido de manera oficial la manera en que murió el comediante y tiktoker, en algunas páginas de Twitter se rumora que se suicidó el pasado 25 de octubre. En la cuenta de Ryrna dice de manera textual: “El rapero angelino, Mozzy, se ha ofrecido a pagar con todos los gastos funerarios del comediante

@hueyhaha_, quien se suicido el día 25 de octubre”.

En su perfil de Instagram de Huey Haha hacía videos y fotos de su vida cotidiana, pero además algunas rutinas que solía hacer para hacer reír a sus seguidores. Pero uno de los momentos más conmovedores, fue una grabación, en la que habla de la paternidad, justo después del nacimiento de su hija. “Es genial, me encanta. Me encanta cuando llego a casa y luego mi hija, ella viene corriendo a la puerta y grita como ‘¡ahhhh!’ y luego corre en círculo y regresa y me abraza. Es como la mejor sensación. No entiendes la paternidad hasta que estás en eso”, explicó. Archivado como: Muere Huey Haha TikTok