Ante la crisis que está ocasionando la pandemia del coronavirus, una pareja en Arizona se automedicó con fosfato de cloroquina, uno de los medicamentos contra la malaria que el presidente Donald Trump mencionó recientemente en sus redes sociales, ocasionado la muerte de un hombre y el estado crítico de su esposa, según el Hospital Banner Health.

De acuerdo con el sistema hospitalario de Banner Health en Phoenix (Arizona), la pareja, ambos de 60 años, ingirieron la sustancia que es considerada “un aditivo comúnmente utilizado en acuarios para limpiar peceras”, lo que les provocó graves daños en su salud, reportó Efe.

Mediante un comunicado publicado este lunes, los toxicólogos y médicos de emergencias del nosocomio advirtieron a la comunidad contra el uso de medicamentos y productos domésticos inapropiados para prevenir o tratar el COVID-19, enfermedad que produce el nuevo coronavirus.

"Please educate the people."

I just spoke with the AZ woman who, along with her husband, consumed chloroquine phosphate.

Her husband died.

"My husband was my whole life…it feels like, like my heart is broken & it’ll never mend. It’s just broke. Dead.

Like my husband." https://t.co/C8EiTQQ3r1 pic.twitter.com/I0zc1wdu1Y

— Vaughn Hillyard (@VaughnHillyard) March 24, 2020