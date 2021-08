Muere hijo Tony Baker. Una tragedia en el mundo de los espectáculos se dio en la ciudad de Los Ángeles, California, por la sensible perdida del hijo del comediante Tony Baker, Cerain Baker, quien perdió la vida junto a otros dos jóvenes en un terrible accidente automovilístico, según New York Post.

El sargento de policía de Burbank. Emil Brimway dijo que , en sus 19 años de carrera, nunca había visto un accidente automovilístico tan catastrófico. “No he visto nada como esto, personalmente, no de esta magnitud y este nivel de escombros en un lapso de dos cuadras”, dijo.

“Esto solo hizo que mi corazón se hundiera. No puedo y espero nunca experimentar ese dolor. Oraciones a su hogar y su familia”, “¡Oh, no! Querido Señor, consuelo y fortaleza para la familia Baker”, “Que Dios consuele los corazones de todos los miembros de la familia”, fueron algunos comentarios.

La canción que lo llevó al éxito

De acuerdo con dicho medio, fue en el año de 1999, cuando su sencillo “Get Get Down”, de su álbum The Groove I Have, pasó 18 semanas en el Billboard’s Dance Club Songs chart, donde finalmente alcanzó el No. 1., lo que demostró que el joven poseía un talento como ninguno, logrando que su música fuera reconocida.

La cosecha de su triunfo ahí no paró, puesto que la canción también fue un éxito internacional, encabezando la lista Top 30 Dance de RPM en Canadá y llegando al top 10 en Grecia, Bélgica, Francia, los Países Bajos y el Reino Unido. Lo que hizo que Johnson se convirtiera en un exponente sustancial para el género House, marcando un antes y un después. Archivado como: Muere hijo Tony Baker.