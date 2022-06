Muere famoso músico

Alec John Such, bajista y miembro fundador de la emblemática banda de rock Bon Jovi, falleció a los 70 años. El grupo anunció el domingo la muerte de Such, quien fue bajista de la banda de Nueva Jersey de 1983 a 1994. De momento no hay detalles sobre cuándo o cómo murió Such.

Un publicista del cantante y compositor Jon Bon Jovi no respondió de inmediato a mensajes en busca de comentarios. “Era uno de los originales”, escribió Bon Jovi en un post en Twitter. “Como miembro fundador de Bon Jovi, Alec fue parte esencial de la formación de la banda”.