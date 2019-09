Página

La conductora de televisión Rocío Sánchez Azuara dio a conocer el triste fallecimiento de su hija

Luego de luchar por años contra una fuerte enfermedad, Daniela Santiago Sáncez perdió la vida

Los famosos y fans de la presentadora no tardaron en volcarse con muestras de apoyo en sus redes sociales

La presentadora de televisión Rocío Sánchez Azuara dio a conocer la muerte de su hija Daniela Santiago Sánchez, quien desde hace varios años padecía lupus y tuvo complicaciones de salud hace unas semanas.

A casi dos meses de que Rocío Sánchez Azuara internara de emergencia a su hija Daniela Santiago Sánchez en un hospital al sur de la ciudad de México, hoy la conductora reveló que su hija perdió la batalla contra el lupus eritematoso sistémico que padece desde hace más de 20 años.

Sin embargo, este lunes la conductora empleó su cuenta de Instagram para publicar un conmovedor video en que da su último adiós a la joven. Descanse en Paz.

El lupus es una enfermedad autoinmune que puede ocasionar desde cansancio, fiebre y caída del cabello hasta insuficiencia renal, edema en las piernas y lesiones en la piel, corazón y cerebro.

“Es tan difícil ver que has partido, saber que nunca más estarás conmigo, que tu sonrisa queda en mi recuerdo, que tu voz seguirá en mi mente, pero a pesar del gran dolor que tu ausencia me causa, sólo me queda la certeza que ya estás descansando y agradecer por siempre tu amor”, se lee en un clip que compartió la presentadora a través de sus redes sociales donde aparecen además, fotos de su fallecida hija.

El video finaliza deseando a Daniela Santiago Sánchez que descanse en paz.

A las pocas horas, decenas de celebridades se volcaron con muestras de apoyo a Rocío Sánchez Azuara.