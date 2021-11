La jueza de Manhattan Ellen Biben anuló las sentencias de Muhammad Aziz y del difunto Khalil Islam, después de que los fiscales y los abogados de los hombres dijeran que una investigación actualizada encontró nuevas pruebas de que los hombres no estaban involucrados en el asesinato y determinó que las autoridades ocultaron parte de lo que sabían, y ahora esto de Malikah Shabazz entristece a sus seguidores. Archivado como: Muere hija Malcom X

Instó al sistema de justicia penal a “asumir la responsabilidad por el daño inconmensurable que me causó”. Aziz fue liberado en 1985. Islam salió de prisión dos años después y murió en 2009. Después de su liberación, ambos vivieron con la etiqueta de ser los supuestos asesinos de Malcolm X. El fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance Jr., tuiteó que su oficina se unirá a los abogados de los acusados para solicitarle al juez el jueves que deseche las condenas.

Aziz dijo que su declaración de culpabilidad fue “el resultado de un proceso que fue corrupto desde la raíz, uno que es demasiado familiar” incluso en la actualidad. “No necesito que un tribunal, fiscales o un pedazo de papel me digan que soy inocente”, dijo en un comunicado. Pero indicó que está contento de que sus familiares, amigos y abogados puedan ver “que se reconozca oficialmente la verdad que todos hemos conocido”.

Muere hija Malcom X: ¿RECIBIERON LA JUSTICIA QUE MERECÍAN?

“Estos hombres no recibieron la justicia que merecían”, dijo Vance al The New York Times, el primer medio en reportar sobre la exoneración. El cofundador del Innocence Project, Barry Scheck, se refirió al caso como “uno de los errores judiciales más flagrantes que haya visto”. Fue asesinado a disparos cuando comenzaba a dar un discurso en el Audubon Ballroom de Harlem, el 21 de febrero de 1965, a los 39 años. Aziz, Islam y un tercer hombre, Mujahid Abdul Halim —también conocido como Talmadge Hayer y Thomas Hagan— fueron declarados culpables de homicidio en marzo de 1966 y sentenciados a cadena perpetua.

Hagan dijo que él era uno de tres hombres armados que balearon a Malcolm X, pero testificó que ni Aziz ni Islam estaban involucrados. Ambos, conocidos en ese entonces como Norman 3X Butler y Thomas 15X Johnson, sostuvieron todo el tiempo que eran inocentes y ofrecieron coartadas en su juicio en 1966. No había evidencia física que los vinculara con el crimen. “Thomas 15 Johnson y Norman 3X Butler no tuvieron nada que ver con este crimen”, dijo Hagan en una declaración jurada en 1977.