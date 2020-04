Muere hermano de Elizabeth Warren. Con un emotivo mensaje, la senadora demócrata Elizabeth Warren confirmó la muerte por coronavirus de su hermano mayor, Don Reed.

La exaspirante a la Presidencia por los demócratas tomó su cuenta de Twitter primero para agradecer al personal médico que atendió a su hermano y luego dedicarle un sentido mensaje.

“Estoy agradecida con las enfermeras y el personal de primera línea que lo cuidaron, pero es difícil saber que no había familia para sostener su mano o decirle “Te amo” una vez más, y ningún funeral para aquellos de nosotros que lo amábamos para abrazarnos mutuamente. Te extrañaré mucho mi hermano”, escribió Elizabeth Warren junto a una foto en la que aparece de joven junto a sus tres hermanos.

I’m grateful to the nurses and frontline staff who took care of him, but it’s hard to know that there was no family to hold his hand or to say “I love you” one more time—and no funeral for those of us who loved him to hold each other close. I'll miss you dearly my brother. pic.twitter.com/oOG6HArEL6

— Elizabeth Warren (@ewarren) April 23, 2020