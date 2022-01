Kruger protagonizó la película británica de 1957 “The One That Got Away” sobre un piloto de combate alemán capturado que organiza una serie de audaces intentos de escapar de los aliados y, como sugiere el título, finalmente lo logra.

Tragedia para el mundo cinematográfico. Murió Hardy Kruger, considerado uno de los mejores actores de la Alemania de la posguerra. La estrella del cine de aventuras tenía 93 años de edad, informó la agencia de noticias The Associated Press.

Mucho más que un actor

Su avance se produjo cuando el director inglés Roy Baker eligió a Kruger para el papel del as de la Luftwaffe Franz von Werra en “The One That Got Away”. Kruger logró encajar en el arquetipo del soldado alemán rubio sin parecer frío y superior, evitando así ser elegido como el villano en los papeles de películas de guerra que inevitablemente seguirían.

“No tenía ningún interés en interpretar al criminal de guerra”, dijo Kruger en una entrevista de 2003 con la revista alemana Der Spiegel, y agregó que quería retratar a los muchos alemanes que se vieron involucrados en la guerra sin querer. En años posteriores, Kruger apoyó campañas para educar a las generaciones más jóvenes sobre los crímenes nazis y confrontar a los grupos neonazis en la Alemania de la posguerra. Archivado como: muere Hardy Kruger.