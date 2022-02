Muere la expareja de Ricardo Fort.

Gustavo Martínez se aventó del piso 21 de su edificio.

Felipe, hijo de Ricardo asegura que Martínez padecía de depresión. Muere expareja Ricardo Fort. Un hecho lamentable ha ocurrido una vez más, y es que este 2022 ha sorprendido a más de uno de los famosos en cualquier área de su vida, en lo que va del año hemos sido testigos de las diversas pérdidas en el mundo del espectáculo y fuera de él también. No cabe duda que es momento en que las tristes noticias no dejan de ser difundidas por los diversos medios de comunicación. El día de hoy se ha dado a conocer la sensible noticia del fallecimiento de Gustavo Martínez, este hombre era la pareja amorosa de Ricardo Fort quien fue cantante, actor, presentador de televisión, productor, empresario y mediático argentino, cabe mencionar que con tan solo cuatro años de carrera, Fort fue una de las personalidades más famosas y populares de la televisión argentina. Muere Gustavo Martínez quien era pareja amorosa de Ricardo Fort La muerte de Gustavo Martínez fue a causa de un suicidio, pues según el portal de Ámbito el hombre se arrojó del piso 21 de una torre del barrio de Belgrano y terminó perdiendo la vida instantáneamente. El portal compartió que la Comisaría Vecinal 13 A de la Policía de la Ciudad informó que los agentes llegaron al edificio ubicado en la calle Sucre al 1900. Esto ocurrió luego de que recibieran llamadas de emergencia realizando el reporte de que un hombre se había arrojado del piso 21 de dicho edificio, de acuerdo con los reportes que realizaron los elementos policiales se confirmó la muerte de Gustavo, quien era una ex pareja de Ricardo Fort y se había hecho cargo de la tenencia de los hijos mellizos del presentador argentino cuando este perdió la vida en el 2013.

Gustavo Martínez se aventó desde el piso 21 de su edificio Por otra parte el portal de Infobae reseño que fue en esta madrugada al rededor de las 4:15 de la mañana cuando una llamada de emergencias realizada en específico por el personal de seguridad privada encargada de custodiar la cuadra fue que alertó a los policías sobre la presencia de un hombre que había caído desde el piso 21 del edificio ya mencionado. El personal de la SAME fue quien constató la muerte de Gustavo Martínez, quién tenía 62 años de edad. La investigación del hecho de las causas de la muerte quedó en manos de la fiscal Laura Belloqui, de la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional N°59, misma que dispuso la intervención de una brigada de la División Homicidios de la fuerza porteña.

Felipe Fort declaró que Gustavo Martínez padecía de depresión De hecho ordenó que se tomara los testimonios del mismo piso como el análisis de las cámaras de seguridad para constatar los ingresos y salidas realizadas en el edificio. Fuentes policiales indicaron al portal de Infobae que uno de los hijos del también fallecido productor señaló a los agentes que Martínez se encontraba deprimido en los últimos días debido a que Martita y Felipe (los hijos de Ricardo) cumplirían la mayoría de edad la próxima semana. También declaró que en esos días Gustavo había mencionado el querer arrojarse desde el balcón, ya que para él no fue una excelente noticia el saber que los pequeños que cuidó desde el 2013 estaban a nada de convertirse en mayores ante la ley. Es importante señalar que su cuenta comercial no refleja ninguna deuda. Archivado como: Muere expareja Ricardo Fort.

En el departamento donde vivía Ricardo Font nunca hubo signos de violencia Luego de que la fiscal Laura Belloqui recaudara todos los testimonios de los vecinos de Martínez, se declaró que en el departamento donde vivía el empresario nunca hubo signos de violencia o desorden, sin embargo, Infobae reseñó que en uno de los balcones que dan la vista hacía el frente de la calle Sucre, la que sería su habitación, la maya de seguridad se encontraba cortada. El medio citado señaló que el pasado mes de noviembre cuando estaba a punto de llegar el octavo aniversario luctuoso de Ricardo, Martínez compartió por primera vez mediante una entrevista que había recibido señales por parte del empresario después de su muerte, algo completamente curioso e impactante.

Por primera vez Gustavo Martínez ofreció una entrevista sobre Ricardo Fort “Ricardo está presente, sí. Me acuerdo de una vez que fui a un dormitorio enorme donde él tenía de todo. Una vez entro y no escuchaba nada, no había nada… Ricardo ya había fallecido. Y escucho ruidos, de repente, muchos ruidos. ¡Dame la puerta que me la llevo! Te lo juro”, expresó ante la entrevista que realizó. “Fue fuerte y una vez a Felipe le pasó lo mismo en el mismo lugar. Feli me contó lo mismo, que fue igual. Ahora ya no voy ahí, ¿para qué?”, agregó en la charla que mantuvo con Juan Etchegoyen para el medio de comunicación de ciclo Mitre Live, en donde por primera vez abrió totalmente su corazón.

Ricardo Fort murió a causa de un paro cardiorrespiratorio “Quedé en shock cuando sucedió. No es que me dio miedo, pero es como una cosa que no parece real. Ves algo que no se ve. En ese momento vi una imagen de Ricardo. Y Felipe también me contó que, otro día distinto, había visto algo parecido”, fueron las últimas palabras que Gustavo ofreció para Mitre Live. Recordemos que Ricardo perdió la vida el 25 de noviembre del 2013 luego de haber sufrido un paro cardiorrespiratorio mientras se encontraba en el Sanatorio de la Trinidad internado por una fractura que ocurrió en su fémur calificada como periprostética. Archivado como: Muere expareja Ricardo Fort.

Tras la muerte de Ricardo, Gustavo Martínez obtuvo la custodia de Martita y Felipe Luego del deceso del también cantante, Gustavo Martínez obtuvo la custodia legal de Martita y Felipe. Fue hasta el 2017 que invitaron a la ex pareja de Ricardo al programa de Mirtha Legrand en donde compartió públicamente como llevaba la crianza de ambos niños y también recordó el momento en el que Fort había muerto. “Ellos siempre hicieron terapia, entonces llamé a la psicóloga de Feli y le pregunté: ‘¿Cómo manejo esto?’ y ella me respondió: ‘Con la verdad’. Felipe me dijo: ‘Ya sé lo que me vas a contar, que papá falleció’. En ese instante Martita se echó a llorar. Fue muy duro”, expresó ante las cámaras de Mirtha Legrand.

La expareja de Ricardo Font agradeció por tener bajo su tutela a los pequeños “Le agradezco a Ricardo que haya confiado en mí porque esas dos criaturas son lo que más amo en la vida”, agregó por último en el tiempo que le permitieron expresarse al aire sobre el momento en que Fort murió y el como era que llevaba la crianza de Martita y Felipe, hijos del también empresario fallecido. Cabe señalar que el portal de Infobae compartió un post que realizó Felipe Fort ante la reciente muerte de Gustavo Martínez, pues fue esta madrugada cuando la ex pareja de Ricardo transcendió a una mejor vida, aunque de la peor manera que podría hacerlo debido a una fuerte depresión.

Felipe Fort hizo fuertes declaraciones a través de sus historias de Instagram Tras la muerte de Gustavo Martínez, Felipe y Martita de nueva cuenta vuelven a estar solos, sin ningún adulto que los pueda tutelar, aunque el joven mencionó que en esta semana estarían cumpliendo la mayoría de edad, cosa que hizo que la ex pareja de Ricardo se quitara la vida en la madrugada de este miércoles. Felipe compartió una historia a través de su Instagram tras el deceso de Martínez, “Las únicas personas que siempre estuvieron para nosotros, fueron Marisa, Eduardo, César y amigos. Y más gente que queda por nombrar. Papá los recibirá con los brazos cerrados. No opinen, no comenten, no saben y nunca supieron”, escribió el joven. Archivado como: Muere expareja Ricardo Fort.

El hijo de Ricardo se muestra molesto ante las especulaciones de las personas En seguida de esa historia se puede leer otra en la que plasma lo siguiente: “Sí, brazos cerrados. Una persona que no puede terminar de ‘cuidarnos’, faltando 10 días para que cumplamos 18 ¿Tienen a Gustavo como una buena persona? ¿Después de lo que hizo? Mientras Martu y yo estábamos en el mismo departamento”. Luego de eso agregó unas palabras más: “Agradezco tener una mentalidad madura para asumir esto en tan poco tiempo. Me parece muy hipócrita la gente que opina sin saber que pasó y sin saber cómo vivimos los últimos siete años ¿En qué cabeza cabe? 17 años tenemos”, fue como finalizaron los post realizados por Felipe Fort.

Las historias de Felipe Fort fueron eliminadas Posteriormente el portal de Infobae compartió que las historias anteriormente mencionadas de Felipe, las eliminó de su cuenta de Instagram para luego poner otra en donde menciona lo siguiente: “Sí, gente, yo subí unas historias. No me hackearon la cuenta. Fui yo, es lo que opino, esta situación…17 años tengo, piensen eso”. “Borré las historias porque…hay gente que piensa que me hackearon la cuenta cuando no es así, hay gente que opina lo contrario, cuando no tienen idea de mi vida los últimos siete años, no tienen idea de lo que pasó tampoco. No opinen, solo no opinen”, está última también fue eliminada de su cuenta, únicamente quedó en su cuenta un status donde menciona “No saben nada. Apago el celu”, de ahí en más el resto fueron eliminadas. Archivado como: Muere expareja Ricardo Fort.