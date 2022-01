La familia de Don Wilson, el famoso guitarrista y fundador de The Ventures, perdió la vida a los 88 años mientras se encontraba rodeado de su familia y seres queridos; la familia, fue quien dio a conocer la inminente despedida del músico y señalaron, que aprecian las muestras de cariño y afecto que dejaron la comunidad de fans.

Don Wilson, fue una importante figura del rock cuando perteneció a la banda The Ventures desde el año 1958. La agrupación, lanzó siete álbumes que se convirtieron en un hito para la historia del rock instrumental; las melodías que interpretaban, fueron etiquetadas como “música de surf” y ciertos temas, terminaron en la lista de Rolling Stone.

UNA TRISTE DESPEDIDA. A través de un comunicado de prensa, la familia del famoso guitarrista Don Wilson informó que el exitoso músico había fallecido a los 88 años de edad, rodeado de su familia y seres queridos. El hijo del integrante de The Ventures, aseguró que su padre había muerto mientras dormía y señaló, que siempre será recordado.

"Su familia dice que Don Wilson, miembro fundador de The Ventures, falleció esta mañana mientras dormía.", informó Saint Bryan a través de redes sociales. Al poco tiempo, la noticia comenzó a compartirse en los diversos medios de comunicación donde informaron que el hombre, se encontraba en buen estado de salud pero se había 'adelantado en el camino'.

"Con más de 100 millones de discos vendidos, The Ventures es la banda de rock instrumental más vendida y posiblemente la más influyente de todos los tiempos. Wilson, el guitarrista rítmico, tenía 88 años.", informó Saint Bryan a través de redes sociales compartiendo un par de imágenes del ícono del rock instrumental.

La familia, posteriormente confirmó la muerte del guitarrista y relató que el guitarrista “falleció en paz” por causas naturales a las cinco de la mañana en Tacoma, Washington, de acuerdo con King5. El músico, de 88 años, había estado fuera del mundo de la música desde el 2015 cuando decidió retirarse oficialmente de The Ventures.

"Nuestro padre era un increíble guitarrista rítmico que conmovió a personas de todo el mundo con su banda, The Ventures ", dijo el hijo de Don, Tim Wilson, en un comunicado a Saint Bryan. La muerte del músico, tomó por sorpresa a la comunidad del rock quienes se han manifestado ante la pérdida y enviado sus condolencias.

“ Él tendrá su lugar en la historia para siempre y fue muy querido y apreciado. Él será extrañado.”, destacó su hijo Tim Wilson al medio de comunicación King5, que capturó el periodista Saint Bryan. En el comunicado de prensa, el hijo del músico destacó que aún no sabían que día ocurrirían los servicios conmemorativos.

The Ventures

Don Wilson, destacó por su formación en The Ventures formados en 1958. El hombre, se destacó por su participación en la guitarra y que fomentó un ritmo único en el rock instrumental. A través de sus éxitos cómo “Walk, Don’t Run”, que autoeditaron en 1960, “Telstar”, “Perfidia” y una versión del tema Hawaii Five-O, señaló Ultimate Class Band.

A Wilson también se le atribuye haber escrito “Love Goddess of Venus”, de The Ventures in Space de 1964, señaló Rolling Stone. El guitarrista, siguió en la banda hasta el año 2015 cuando decidió retirarse de la música y descansar alrededor de su familia; hasta ese momento, se mencionó que era el último integrante original que siguió en la banda.