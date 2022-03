Muere el cantante Gabriel Soto ‘El Tesoro de Sinaloa’ tras ser baleado

La canción de ‘El Tesoro de Sinaloa’ que predijo su muerte

Otra de las cosas que ha llamado la atención de todos fue la ‘exactitud’ con la que se describía el ataque en el que moriría en el corrido 118 balazos que incluso fue interpretado por el icónico ‘Gallo de Oro’, Valentín Elizalde. “Ya tres veces me he salvado de una muerte segurita con puro cuerno de chivo me han tirado de ‘cerquita’ 118 balazos y Diosito me los quita”, dice la canción al inicio.

“La primera fue en mi casa me quisieron secuestrar pero no deje agarrarme me empiezan a disparar fueron 28 balazos me dieron uno no más”, dice la letra de “118 balazos”. En seguida, el corrido continúa relatando los otros dos ataques que sufrió antes de terminar en el hospital y morir dos meses después.