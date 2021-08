Muere ahogado el futbolista mexicano Joel Galván

El futbolista Joel Galvan fue sacado del agua sin vida, según reportó Agencia Reforma. Inmediatamente lo trasladaron al hospital de Santa Ana Pacueco, donde los médicos no pudieron hacer nada para salvarle la vida al joven muchacho que enlutó a toda una comunidad.

“Te recordaremos con esa chispa y entusiasmo que te caracterizaba, te recordaremos con todo el corazón ¡Serás por siempre #ReboceroFiel!”, también le dedicaron de acuerdo con Agencia Reforma. La pérdida del joven futbolista mexicano Joel Galván no pasó desapercibida para la importante liga de balompié.

“La LIGA PREMIER expresa su más sinceras condolencias por el sensible fallecimiento Joel Galván Ramírez, jugador del club Reboceros de La Piedad”, se lee en una publicación de la Liga Premier mexicana tras la tragedia que enlutó a los aficionados.

La tragedia en el deporte parece no descansar, apenas el pasado 23 de agosto se dio a conocer, la muerte del jugador Jimmy Hayes, quien estuvo en la NHL. El exjugador de 31 años, murió inesperadamente, a él le sobreviven su esposa y dos pequeños, quienes se encuentran sumamente destrozados por la muerte del joven, quien se retiró en el 2019 de la Liga Nacional de Hockey.

De acuerdo con el Boston Globe, Jimmy Hayes, de 31 años, murió inesperadamente el lunes por la mañana, asombrando a la comunidad de hockey en Boston y sus alrededores. No sufría de alguna enfermedad, ni hay muestras de que haya sido un intento de suicidio u homicida, por lo que su muerte sorprendió a todo el público y por supuesto, a la familia del exjugador.

Muere exjugador Jimmy Hayes: No se conocen las causas de la muerte

Hasta este momento, las causas de su muerte siguen siendo un misterio. Distintos medios de comunicación, han señalado que no saben qué ocurrió con la estrella de Hockey, pero sí que su muerte no puede ser considerada como un suceso que ocurrió a propósito, por lo que se espera que la familia haga un comunicado, expresándose sobre el tema.

Su muerte no se considera sospechosa. La causa de la muerte no estuvo disponible de inmediato, según el Boston Globe. Aunque claro, las investigaciones continuarán en los próximos días, que será cuando la causa de muerte se de a conocer a su familia, quienes decidirán si quieren o no, hablar sobre el tema.