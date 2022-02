Ahora, el mundo del deporte se viste de negro tras confirmar la sensible noticia del deceso de un futbolista, su muerte ocurrió de la forma menos pensada y en el momento que nadie imaginaba, era un joven con tan solo 21 años y ahora sus colegas lloran el fallecimiento de la estrella del fútbol.

Muere futbolista pleno partido. Las tragedias para las celebridades y figuras públicas no paran para este año 2022, lo que parecía ser un nuevo año con nuevas metas y expectativas se ha convertido en un cuento de terror para muchas familias de personalidades famosas , muchos han mostrado severas complicaciones de salud y otros han partido a otra vida.

Alexandros Lampis sufrió un paro cardiaco dentro de la zona de juego

En el reporte que reseñó el medio mencionado, se dijo que el lugar no contaba ni siquiera con una ambulancia, también se notó la ausencia de desfibriladores para que en casos como este puedan quedarse en solo un susto. La presencia de los mismos se hizo obligatoria en España desde el trágico fallecimiento de Antonio Puerta en 2007.

Según medios locales, la ambulancia tardó al rededor de 20 minutos en arribar al recinto, en cuento llegaron los paramédicos intentaron hacer las maniobras para reanimar al jugador de fútbol pero lamentablemente llegaron demasiado tarde y pese a los intentos no lograron salvar su vida, es momento en que no se ha difundido más información, la familia no ha dado declaraciones. Archivado como: Muere futbolista pleno partido.