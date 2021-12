Muere el famoso fisicoculturista Dave Draper, a los 79 años de edad

Arnold Schwarzenegger, ex gobernador de California y actor, lamenta la partida de su “ídolo”

Dave Draper se convirtió en un ícono del bodybuilding y era conocido en el medio como Blond Bomber Muere el famoso fisicoculturista Dave Draper, a los 79 años de edad, y Arnold Schwarzenegger, ex gobernador de California y exitoso actor, lamenta la partida de quien fuera su “ídolo” y amigo en un sentido mensaje para homenajearlo que publicó a través de las redes sociales. Este martes, 1 de diciembre, Laree, la esposa de Draper, informó sobre la muerte del atleta por medio de una publicación de Facebook. “Hola amigos. A medida que se corrió la voz, quería avisarles, para que no haya confusión: Dave murió temprano esta mañana”, escribió. Muere fisicoculturista Dave Draper y Arnold Schwarzenegger lo lamenta Además, Laree replicó las palabras de los doctores, quienes le aseguraron que su esposo había tenido una buena muerte. “Estuve con él y fue tranquilo y pacífico. Fue, como me dijo el médico hace un rato, fue una buena muerte”, agregó en el breve texto la esposa de Draper. Dave Draper se convirtió en un ícono del bodybuilding y era conocido en el medio como Blond Bomber. En 1962, cuando solo tenía 21 años, Draper ganó el título de culturismo Mr. New Jersey. Luego se mudó a California y entrenó en el reconocido Gold’s Gym con otros importantes de fisicoculturismo como Schwarzenegger, Frank Zane, Mike Katz y Franco Columbu. Era propietario de World Gyms.

Arnold Schwarzenegger lamenta la partida de su “ídolo” Luego de que se difundiera la noticia sobre la muerte de Dave Draper, Schwarzenegger lamentó la partida de su “ídolo”. “Dave Draper fue una inspiración para millones de personas en todo el mundo, incluyéndome a mí. Fue uno de mis ídolos”, comenzó contando el actor. “En Austria, mantuve su foto en la pared sobre mi cama como motivación, y cuando lo vi protagonizando “No hagas olas”, pensé: “Mis sueños son posibles””, escribió el ex gobernador de California en su cuenta de Twitter reflexionando sobre lo que Draper significó en su vida.

Conocer y trabajar con su ídolo Draper y Schwarzenegger no solo llegaron a conocerse sino que trabajaron juntos. “Cuando llegué a Estados Unidos y finalmente conocí a Dave, supe que su corazón era tan grande como sus pectorales. Incluso construyó a mano mis primeros muebles cuando me mudé a Santa Mónica, y hombre, tenía talento”, comentó. “¿Te imaginas conocer a tu ídolo, convertirte en su compañero de entrenamiento y viajar juntos por el mundo? Estaba en el cielo”, dijo sobre la experiencia de conocer y trabajar con Draper. El famoso intérprete de Terminator publicó una foto blanco y negro en la que se les ve compartiendo juntos los trofeos de una competencia de culturismo.

Muere fisicoculturista Dave Draper y Arnold Schwarzenegger lo lamenta “No podría haber sido más acogedor, y siempre empujaba a todos a su alrededor en el gimnasio para que fueran mejores”, dijo el actor, pero ese no fue el final de la historia, porque Schwarzenegger, quien conoció bien a esta leyenda, también destacó la faceta de Draper como escritor. “Fue un escritor increíble y un gran hombre de familia. Extrañaré al Blond Bomber, pero su recuerdo siempre estará conmigo. Mis pensamientos están con Laree y la familia”, dijo el ex gobernador de California extendiendo sus condolencias a la familia del fisicoculturista.

La vida de Dave Draper David Draper nació en Secaucus, Nueva Jersey, el 16 de abril de 1942. Tenía 79 años de edad. Fue un fisicoculturista muy reconocido que medía 1 metro 83 de altura y competía con pesos de alrededor de 102 kg. Ganó títulos como Mr. America en 1965 y Mr. Universe en el 1966. Durante un tiempo, el atleta también luchó con su adicción a las drogas y el alcoholismo. Terminó sufriendo una insuficiencia cardíaca congestiva, pero finalmente logró sobreponerse y mantenerse en estado de sobriedad. También se convirtió en un reconocido escritor con un puñado de publicaciones.

Mujer de 20 años desaparece tras viajar a California para ver a su novio Una mujer de 20 años desaparece luego de viajar de Indiana a California para ver a su novio. La última vez que su familia supo de ella fue el pasado 5 de noviembre, luego de que la joven tuviera una discusión con su pareja, según ella misma le contó a su madre en una última llamada telefónica. Lateche Norris, de 20 años, emprendió un viaje a San Diego, California, con la idea de visitar a su novio y servirle de apoyo ya que Joseph “Joey” Smith, de 25 años, recién había salido de un centro de rehabilitación. Ya ha pasado casi un mes que no se sabe nada de ella.

Mujer de 20 años desaparece tras viajar a California para ver a su novio A Norris se le vio por última vez el 4 de noviembre cuando estaba en la tienda 7-Eleven en 222 Park Boulevard de San Diego, según informó CrimeOnline. Aunque Cheryl Walker, madre de la joven, dijo que tuvo una conversación por teléfono con ella al día siguiente, el 5 de noviembre. Walker cuenta que su hija le habló sobre una pelea que tuvo con su pareja “Joey” Smith, por lo que había tenido que usar el teléfono de un extraño para comunicarse con ella, aunque no detalló por qué habían discutido. Ya no supo más de su hija. La joven había viajado desde Indiana para apoyar a su novio, que no solo acababa de salir de un centro de rehabilitación sino que estaba viviendo en las calles.

Inquietante mensaje en Facebook Después de semanas desaparecida, un misterioso mensaje en la cuenta de Facebook de Lateche Norris ha llamado la atención de muchos. “Está bien llorar por cosas que pensaste que habías dejado atrás”, escribió la joven en una publicación de la red social antes de que desapareciera. Sus familiares y las autoridades intentan descifrar si este mensaje podría ser de ayuda para dar con el paradero de la joven que ya tiene casi un mes desaparecida, desde que viajó a San Diego para estar con su novio. “Joey” Smith no contesta ni las llamadas, ni los mensajes de la desesperada madre.

Historial de violencia doméstica Después de la llamada del 5 de noviembre, hace casi un mes, Cheryl Walker no ha sabido nada de su hija y teme lo peor. En especial porque reveló que entre la joven y Smith hubo discusiones previas y que los problemas en la relación incluso escalaron hasta la violencia doméstica. “Si su teléfono no tenía la batería cargada, ella debía haber encontrado una forma de cargarlo”, dijo la madre a NBC Dateline, tratando de explicarse por qué su hija no se ha comunicado nuevamente. “Ahora los días están pasando volando y no tenemos noticias de ella. Estamos aterrorizados”, agregó Walker.

Mujer de 20 años desaparece tras viajar a California para ver a su novio Tras varios días sin noticias de ella, la familia la reportó como desaparecida el 10 de noviembre y desde ese momento clama por ayuda para poder encontrar a su hija. “Esto no es una chica de 20 años que no llama a su familia porque está ocupada o molesta”, dijo la madre. “Algo está mal. Ella no es así”, aseguró. Datos sobre Lateche Norris: 20 años. Mide 5’8”. Pesa unas 160 libras. De cabello y ojos marrones. En la última foto que se tiene de ella, la joven llevaba sudadera y “leggins” negros, y zapatos blancos. Norris solí llevar una mochila de cuadros blanca y negra, apuntó el Diario de NY. Muere fisicoculturista Dave Draper y Arnold Schwarzenegger lo lamenta.