Muere famoso Youtuber Gabriel Chachi

Se desconocen las causas de su fallecimiento

Su colega Ibai Lllano dio a conocer la noticia En mundo de las redes sociales está de luto, luego que se diera a conocer la noticia de que famoso Youtuber Gabriel Chachi muere por causas desconocidas, fue su amigo Ibai Llanos quien dio informó de la lamentable noticia, de acuerdo al portal de noticias de People en Español. “Agradezco mucho que hayáis pasado hoy (a mi red) porque he tenido la pérdida de un amigo muy cercano que de hecho tiene mi edad. Ha sido una absoluta desgracia”, escribió el colega sin especificar el nombre de la persona fallecida. INVESTIGARON LOS FANS Sin embargo, esto no fue impedimento para que los internautas se dieran a la tarea de investigar quien era el famoso fallecido y dieron con el nombre de Gabriel Chachi, sin embargo, hasta el momento no se ha emitido un comunicado oficial. El youtuber era muy conocido ya que desde los 12 años de edad abrió su primer canal que fue muy seguido y hasta la fecha era uno de los más queridos por los internautas, por lo que se ganó el cariño pulso a pulso con cada intervención

PROBLEMA DE SALUD MENTAL En otro mensaje. el amigo de Gabriel Chachi, dio a entender que su colega falleció por un problema de salud mental, sin embargo, no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que ocasionó su muerte, pero ha desconcertado a todo el mundo. De manera textual el joven Sr Cheeto escribió: "Chavales, de verdad, si estáis jod…s, pedid ayuda a alguien, a quien sea. No os ahoguéis en vuestra mente, exteriorizad los problemas. Y ayudad a los que veáis atrapados. Por favor os lo pido".

Muere Youtuber Gabriel Chachi: LE DESPIDEN EN REDES A medida que la noticia corría como pólvora, varios famosos y conocidos comenzaron a enviar mensajes de unidad y condolencias por la pérdida del streamer, de quien todavía no se conocen las causas de su repentino deceso. El actor, modelo y Youtuber Jordi Wil escribió: “Me acabo de enterar de lo de Gabriel Chachi, no estaba seguro si era algún troleo o algo, pero veo que no. Lo conocí hace unos meses y me pareció un tío cojonudo, con una energía y buen rollo brutales, con un sentido del humor muy loco pero sensato en persona. Vaya desgracia”.

"TENGO UN AGUJERO EN EL PECHO" Una de las primeras personas que lanzó el comentario de la tragedia fue precisamente su novio, quien escribió: "Literalmente estoy pasando la mayor angustia de mi vida. No entiendo nada, no me cuadra nada. No sé qué hacer. Tengo miedo". Pero no fue lo único, ya que la tristeza se apoderó de ella y continuó con el triste mensaje para todos los seguidores: "Tengo un agujero en el pecho. Dime que estás bien…", agregaba mientras pedía "despertar de esta pesadilla".

Muere Youtuber Gabriel Chachi: SE DESPIDEN Varias personas mandaron mensajes de ánimo: “Cuando me enteré se me puso la piel de gallina, era un rey como él siempre llamaba a todos y me acordé un montón de vosotros porque os llevábais con él, muchísimos ánimos para ti Char y para lafam”. Alguien más comentó: “Ánimo mis reyes solo muere quien es olvidado y sabemos de sobra que no se le va a olvidar”, esto en respuesta a un comentario que hizo el usuario bycalitos79@gmail.com y quien era muy cercano al fallecido.

