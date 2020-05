Muere rapero coronavirus. El famoso rapero Ty muere a causa de complicaciones por coronavirus a la edad de 47 años, cuyo nombre real era Ben Chijioke, según informa en su portal el Daily Mail.

De acuerdo a la publicación, el artista fue internado al saberse que resultó positivo al Covid-19 para tratar de que se recuperara.

Sin embargo, después de presentar algunas complicaciones, los médicos decidieron inducirlo a un coma, pero no logró sobrevivir.

La trágica noticia este jueves por su equipo de trabajo y especificaron que todo se debió a severas complicaciones derivadas del coronavirus.

El rapero Ty obtuvo gran fama luego de sacar al mercado su álbum Upwards por el cual obtuvo el reconocido premio Mercury.

De acuerdo al portal de El Imparcial la estrella de la música de origen londinense, se abrió paso en el mundo del espectáculo en el año 2001 con su álbum The Awkward.

El músico nació en el año de 1972 de padres con origen nigeriano, y su música se caracterizó por ser del género hip hop británico.

En Twitter otro de los raperos famosos, Zuby, lamentó su muerte y escribió el siguiente mensaje: “Esto es muy triste… Era un buen tipo”.

A su vez, Bellavia Ribeiro-Addy, política del Partido Laborista británico también mandó unas palabras para Ty, el rapero que muere de coronavirus:

“Es muy triste escuchar sobre el fallecimiento de Ty. Más que un simple rapero, lo recuerdo como alguien que defendió algo y siempre se tomó el tiempo para apoyar a los jóvenes negros. Descansa en paz”.

So sad to hear about the passing of Ty. More than just a rapper I remember him as someone who stood for something and always took the time to support young black people. Rest in peace. https://t.co/Xln7TbSWbl

— Bell Ribeiro-Addy MP (@BellRibeiroAddy) May 7, 2020