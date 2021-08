De acuerdo con New York Post, la muerte de la estrella de las redes sociales, que dirigía la cuenta de TikTok con su hijo Tex Kelly, se confirmó por primera vez a última hora del domingo en dicha red social, donde los seguidores del hombre no dudaron en expresar su consternación y sobre todo, su pésame a la familia de John. Archivado como: Muere famoso papá TikTok

John Kelly, quien se destacó por su contenido en TikTok junto con su hijo, falleció repentinamente este fin de semana, causando una gran conmoción por su muerte. Aunque no se han dado a conocer más detalles, la familia decidió postear un video en esa red social, recordando los momentos vividos con el creador de contenido que tiene más de 2.6 millones de seguidores.

La familia ha mencionado que la muerte de John se trató de una sorpresa para todos, nadie se esperaba que él perdiera la vida de forma tan repentina. No han dado más información que la que posteó el joven en el video de despedida que compartió en la plataforma de TikTok, donde se hicieron muy populares por sus singulares bromas.

Muere famoso papá TikTok: “Lo lamento mucho, hermano”

Las muestras de cariño han llegado desde diferentes partes del país e incluso del mundo, donde han lamentado la partida del hombre que sacaba un par de risas a los demás. Las personas no han dudado en escribir su sentir a la familia del fallecido, mencionando cuando lamentan su repentina partida y que causó una gran tristeza entre los seguidores.

“Siento mucho tu pérdida, hermano. Yo los sigo desde que abrí mi cuenta hace seis meses y ustedes me han hecho reír todos los días. Lo lamento mucho, hermano.”, comentó un usuario muy popular en el video de John, a lo que su hijo contestó: “Mi papá amaba mucho tu videos, señor. Él realmente lo hacía, él siempre me preguntaba: ¿Tú ya viste los videos de The Big Ole Texan’s? Porque él también tiene una buena cuenta. ¡Gracias por las risas!”, compartió Tex. Archivado como: Muere famoso papá TikTok