SE MUERE. La música se viste de luto tras el fallecimiento de famoso cantante y sus fans lloran: "Que en paz descanse". (FOTOS)

Fue el portal de noticias ‘ The Sun ‘, el encargado de informar el triste fallecimiento del legendario músico, mientras confirmó que familiares allegados s Jim Seals estaban poniendo mensajes de pésame ante su muerte de la que hasta el momento no se ha revelado la causa, aunque se dice que aparentemente se debió a problemas de salud.

Con el corazón roto despiden al famoso cantante

Y las palabras conmovedoras continuaron: “Y no volverá a pasar de la misma manera otra vez, como su canción dice. Tú y Dan finalmente se reunirán otra vez. Dile a él y a su bella mamá ‘hola’ por mi”, cerró su conmovedor pésame John Ford Coley, amigo de Jim Seals y su hermano Dan, quien también murió hace un tiempo.

La carrera de Jim Seals es fructífera pese a que ninguna de sus canciones logró alcanzar el número 1 de las listas de popularidad, sin embargo eso no los detuvo de que fueran escuchados en todo EEUU con hits como ‘Summer Breeze, Diamond Girl, Get Closer, Goodbye Old Buddies y I’ll Pray For You’.