Fallece el diseñador hispano Peter Hidalgo.

Se encontraba en un refugio para personas sin hogar.

Muere a los 53 años el diseñador de modas dominicano.

Muere famoso diseñador hispano. Las desgracias para las figuras públicas no paran desde que inicio este 2022, mediante el portal de The Sun se ha difundido la sensible noticia de la muerte de un famoso diseñador de modas hispano, pero lo peor fue en las condiciones en que murió.

De acuerdo con el mencionado diario, el hispano que se hizo famoso al lado de figuras públicas como Kanye West y Nicki Minaj, fue encontrado muerto en condiciones a las que nadie le gustaría morir. Hidalgo se encontraba en un refugio para personas sin hogar, donde había estado viviendo de manera temporal con la esperanza de calificar para una vivienda subsidiada, así lo informó su amigo y ex empleado Miguel Adrover ante el portal de WWD.

Fallece el famoso diseñador hispano Peter Hidalgo

Adrover compartió para el portal que recientemente había sido difícil contactar al diseñador, “Sé que no se sentía bien. Fue realmente difícil ponerse en contacto con él. Yo le decía todo el tiempo, ‘Peter, amor, deberías regresar a Santo Domingo, porque tienes a tu familia’. Además, ya sabes cómo es Nueva York. Si no tienes dinero, es realmente una ciudad difícil de sobrevivir. Él tampoco era joven. Estaba devastado”, agregó.

Asif Zadi, quien anteriormente trabajó con Peter Hidalgo por varios años, expresó que su decisión de vivir en el refugio fue una señal de su enorme amabilidad en el sentido de que no querría imponerse a sus amigos ya que resultaría complicado una separación para el diseñador, según reseño WWD. La causa de la muerte aún no se ha determinado, de acuerdo con lo que la publicista Marion Greenberg informó.