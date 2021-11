¿Se cumple la maldición? Se da a conocer la muerte de otra actriz

Se trata de Amalia Aguilar, famosa por aparecer en la época del cine de oro

Falleció a la edad de los 97 años Tras darse a conocer el fallecimiento de Octavio Ocaña a finales del mes de octubre y de Enrique Rocha hace apenas un par de días, llega ahora la muerte de otra actriz del cine de oro, se trata de Amalia Aguilar, la rumbera que enamoró a todo México, cumpliéndose la maldición de las tres muertes seguidas en el mundo del espectáculo. Otra muerte vuelve a azotar en el mundo del espectáculo y está vez de la época del cine de oro mexicano, ya que el pasado 8 de noviembre se daba a conocer el fallecimiento de la actriz Amalia Aguilar, quien participó en diversas producciones mexicanas a lado de grandes actores, tales como Germán Valdés “Tin Tan”, Pedro Infante y Silvia Pinal. Se da a conocer la muerte de la famosa actriz de época del cine mexicano Fue a través de la cuenta de Facebook de la familia de la actriz que daban a conocer su muerte a la edad de 97 años, los cuales cumplió el pasado 3 de Julio: “QEPD Amalia Aguilar. Hoy despedimos a la mamá, a la abuela, a la actriz, pero sobre todo a la amiga”, se podía ver al inicio del comunicado. “Que tu luz acaricie la vida de todo aquel que te vibre dentro de su corazón, gracias por ser nuestra guía y fortaleza. Por siempre tus hijos, nietos y bisnietos”, finalizó el comunicado de la familia, acompañado de una fotografía en donde se podía ver a una joven actriz rodeada de flores, con la leyenda “Amalia Aguilar. 1924- 2021. Época de oro del cine mexicano”.

Muere Amalia Aguilar, conocida como “El torbellino del caribe” Cabe destacar que a pesar de que en ese comunicado no se informó las causas de la muerte de Amalia Aguilar, talentosa actriz del cine de oro mexicano, la familia sí invitó al público a su entierro, agradeciendo también las innumerables muestras de cariño que recibieron tras dar esta noticia: “Estaremos acompañando a nuestra querida Amalia Aguilar en Gayosso (Félix Cuevas) Después la acompañaremos al Panteón Jardín donde descansará nuestra recordada Amalia. QEPD. Gracias por todas las muestras de cariño, su familia se los agradece, que no sepamos más de penas”.

Debutó en el cine mexicano en el año 1945 Amalia Isabel Rodríguez Carriera, mejor conocida como Amalia Aguilar, era originaria de Cuba, sin embargo se nacionalizó mexicana en su llegada al país, en donde también se dio a conocer como bailarina, vedette, cantante y comediante, siendo conocida como “El torbellino del Caribe” y “La bomba atómica”. De acuerdo con el portal El Heraldo, la fallecida actriz de la época del cine de oro, comenzó su carrera en Cuba cuando era aún muy pequeña, sin embargo fue en el año de 1945 cuando debutó en el cine mexicano gracias a la película “Pervertida”, provocando que en tan solo poco tiempo ganara un protagónico dentro del cine de rumberas, género popular de la época.

¿Cuál fue su trabajo durante su época de estrellato? Amalia Aguilar siempre prefirió las comedias y musicales, en vez de los melodramas, trabajando a lado de grandes figuras del cine de la época de oro, tales como los ya fallecidos Germán Valdés “Tin Tán”, Pedro Infante, Adalberto Martínez “Resortes”, y la también diva del cine Silvia Pinal. Entre sus producciones, se destacaron películas como “Calabacitas tiernas” del año de 1949 junto a “Tin Tán”, “Al son del mambo” con “Resortes”, y “Mis tres viudas alegres” en el año de 1953 con Silvia Pinal y Lilia del Valle. A pesar de su gran éxito, Amalia decidió tomar otro rumbo para su vida, dedicándose a las labores domésticas. ¿Quieres saber más sobre los últimos años de vida de esta emblemática actriz antes de su muerte? Continúa leyendo…

El precipitado retiro de Amalia Aguilar, famosa actriz de la época del cine de oro Retomando la información del portal El Universal, en plena cúspide de su carrera en el cine de oro de México, la fallecida actriz contrajo matrimonio con un hombre originario de Perú, Raúl Beraún, y es que a pesar de que en ese momento intercalaba su vida familiar y su profesión, su dicha no dudaría tanto. Ya que en el año de 1962, Amalia Aguilar se quedó viuda cuando su marido perdió la vida en un terrible accidente aéreo, y tras este lamentable hecho, y sin su esposo, fue cuando la actriz decidió alejarse por completo del medio artístico, según lo informa el periódico mexicano, El Universal.

“Era un esclavismo”, revela la actriz antes de su muerte Durante una entrevista con el mismo periódico y a varios años antes de su muerte, en 2006 reveló que tras su retirada se volvió una persona normal, informando una de las tantas cosas que tuvo que vivir durante su época de estrellato en el cine de oro mexicano, informando que parecía todo un “esclavismo”: “He tratado de ser una persona normal. Me volví taquillera, pero no me gustaban nada los contratos que firmé en el cine. Decían que no podía casarme; no podía llevar una vida de escándalo, esclavismo puro”, sentenció en ese momento la actriz, varios años de que se diera a conocer su fallecimiento.

Su vida doméstica antes de su etapa como actriz En su entrevista, reveló que realmente la vida doméstica era muy buena para ella, era algo que simplemente le gustaba mucho, afirmando que tras alejarse del cine y los reflectores, amoldarse a su vida familiar no fue nada difícil, ya que era algo que ella siempre le gustó, incluso antes de volverse actriz: “Entonces en mi mente se anidó la idea de tener mi casa, mi esposo y mis hijos, Me dice ¿para qué quiero ser estrella cinematográfica si no puedo contar con una familia? No me costó trabajo porque me gustaba el hogar, mi familia, mis costumbres y mi religión”, comentó Amalia Aguilar en ese momento durante su entrevista con el portal El Universal.

Amalia Aguilar habla de su muerte años antes para El Universal También en la entrevista que tuvo Amalia Aguilar con El Universal en el año 2006, se abordó el tema sobre la muerte, en la que a pesar de que la actriz reveló que no era algo que le gustaba, afirmó que estaría dispuesta a todo lo que Dios tenía preparada para ella: “Pensar en ella no es grato. Dios me ha dado muchos años y mucha felicidad. Pensar en la muerte es triste porque la vida es tan bonita que duele dejarla, sobre todo porque hay que abandonar a la familia, pero lo que diga Dios está bien”, finalizó. Cabe destacar que esta emblemática actriz de la época del cine de oro informó que uno de sus más grandes sueños era regresar a su país natal Cuba, lamentablemente esto no sucedió.

La muerte del actor Enrique Rocha viene antes del fallecimiento de esta famosa actriz de época del cine mexicano La muerte de Amalia Aguilar de la emblemática actriz y rumbera de la época del cine de oro mexicano viene después de que se diera a conocer el fallecimiento del actor Enrique Rocha, quien murió también el pasado 8 de noviembre por causas naturales, ya que no tenía ningún antecedente. Esta noticia fue confirmada primero por su trabajador Óscar Espejel, informando que en ese momento revelaría más información sobre el gran villano de las telenovelas de Televisa: “En un par de horas notificaremos porque estamos todavía indecisos, pero en un par de horas ya se dará información”, declaró de acuerdo con el periódico mexicano El Universal.

¿Cómo murió Enrique Rocha? Y dicho y hecho, ya que a las horas posteriores, el mismo periódico dio a conocer la muerte del actor, el cual había participado de villano en más de 14 proyectos, siendo la telenovela “Me declaro culpable” del año 2018 uno de sus últimos proyectos, de los cuales recibió un sinfín de reconocimientos: “Lamentablemente ya falleció el día de hoy”, afirmó el trabajador de acuerdo con El Universal. “El señor tenía muy buena salud, no tenía ningún antecedente, fue todo muy rápido y de manera natural”, esta noticia se dio tiempo antes de que se diera a conocer la muerte de Amalia Aguilar, la reconocida actriz de la época del cine de oro.