Muere exsenador republicano Johnny Isakson y Biden lo lamenta

Sobre la salud de Johnny Isakson

Isakson se desempeñó como senador por el estado de Georgia desde el 2005 hasta su renuncia en 2019. Después de casi 15 años de una respetable carrera política, dejó el puesto por motivos de salud. Por una parte, su enfermedad de Parkinson progresaba, también se estaba recuperando de cuatro costillas fracturadas en una caída y finalmente, lo que lo llevó al retiro, el tener que someterse a una intervención quirúrgica para extirpar un tumor en su riñón, apuntó el Diario de NY.

En 2019, cuando se retiró, dijo en una honesta declaración: “Dejo un trabajo que amo porque mis problemas de salud me están pasando factura a mí, a mi familia y a mi personal. Con los crecientes desafíos de salud que estoy enfrentando, he llegado a la conclusión que no podré hacer mi trabajo a largo plazo de la manera que me merecen los ciudadanos de Georgia. Va en contra de cada fibra de mi ser irme en medio de mi mandato en el Senado, pero sé que es lo correcto en nombre de mi estado”.