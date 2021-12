Muere exprimera dama por terrible enfermedad (FOTO)

La mujer financió la campaña política en 1990, contra un rival sumamente popular. El actual presidente de Perú, dio sus condolencias en Twitter. “Expreso mis condolencias a los familiares y personas cercanas de la excongresista y exprimera dama Susana Higuchi, tras su sensible fallecimiento (…)”, escribió en su cuenta oficial de acuerdo con Infobae.

Susana Higuchi, denunció haber sido secuestrada y torturada por su exesposo y lo expuso ante la prensa de su país. El divorcio de la exprimera dama fue sumamente mediático y su hija, de 19 años la sustituyó en aquel entonces, de acuerdo con el medio reseñado, pero no fue lo único que hizo que puso en ‘jaque’ a su marido.

La madre de la joven cantante quién confirmó para el medio TMZ que fue encontrada sin vida en la casa de un amigo en Liberty, Carolina del Sur. La mujer reveló que no conoce al dueño de la casa donde Skilyr Hicks fue encontrada muerta. Pese a que se desconoce la causa de muerte, muchos especularon sobre un posible abuso de sustancias.

Además de la muerte de la exprimera dama, una joven cantante del famoso programa America’s Got Talent fue encontrada muerta en su casa el pasado lunes, luego de una larga batalla contra el “abuso de sustancias y la salud mental”, de acuerdo con el diario británico The Sun .

Fue la propia madre de Skilyr Hicks, quién confesó que su hija había luchado previamente con problemas mentales, así como depresión y abuso de sustancias, sin especificar las drogas que pudo haber consumido su hija, de acuerdo con el medio citado por The Sun. “Ella vivirá a través de su música”, aseguró la dolida madre.

Logró pasar a la siguiente ronda y compartió una desgarradora historia durante su participación en el programa. De acuerdo con The Sun, la jovencita reveló que su padre murió años antes de su audición, además dijo que “tomó algunas malas decisiones”, por lo qué no lo había visto en años recientes. Archivado como: Muere exprimera dama de Perú

El reporte del medio citado señaló que la estrella de America’s Got Talent saltó a la fama en 2013 a los 14 años. Impresionó al panel de jueces compuesto por Mel B, Heidi Klum, Howie Mandel y Howard Stern, con un canción original compuesta por ella misma.

La cantante hallada muerta en la casa de un amigo tenía un ‘pasado turbio’

Lamentablemente, la joven cantante que murió de forma misteriosa y fue encontrada sin vida en la casa de un amigo, no pasó a las ronda en vivo que se realizan en Nueva York, según The Sun. Sin embargo, esa no fue la única tragedia que le ocurrió, y es que, años después de salir del programa tuvo ‘desafortunados encuentros’.

De acuerdo con el diario británico, fue arrestada por beber alcohol siendo menor de edad. Posteriormente, pasó tiempo en prisión por una pelea familiar. Su madre y cuatro hermanos sufren la pérdida de la ‘promesa’ de la música que apareció en uno de los shows más icónicos de la televisión. Archivado como: Muere exprimera dama de Perú Susana Higuchi