¡Tragedia en la NHL! Se dio a conocer, la muerte del jugador Jimmy Hayes, quien estuvo en la NHL. El exjugador de 31 años, murió inesperadamente este lunes, a él le sobreviven su esposa y dos pequeños, quienes se encuentran sumamente destrozados por la muerte del joven, quien se retiró en el 2019 de la Liga Nacional de Hockey.

Las causas de su muerte aún no se han dado a conocer, pero no se sospecha que haya sido por parte de algún intento de homicidio. Hasta el momento, se han trasmitido distintos mensajes por parte de sus amigos, seguidores y páginas de Hockey; de hecho, su muerte se dio a conocer por la cuenta del Boston College Hockey, quien dio a conocer el triste suceso.

De acuerdo con el Boston Globe, Jimmy Hayes, de 31 años, murió inesperadamente el lunes por la mañana, asombrando a la comunidad de hockey en Boston y sus alrededores. No sufría de alguna enfermedad, ni hay muestras de que haya sido un intento de suicidio u homicida, por lo que su muerte sorprendió a todo el público y por supuesto, a la familia del exjugador.

Sin duda alguna, su partida dejó a más de una persona seriamente confundida, ya que hace un par de días en redes sociales había aparecido y lucía bastante bien, por lo que han surgido rumores en la comunidad de seguidores que tenía el joven exjugador de Hockey, quien lamentablemente falleció.