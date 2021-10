Hasta el momento no han dado a conocer las causas de su muerte, pero sin duda ha dejado un gran vació en los corazones de los aficionados que lo vieron brillar en el terreno de juego y en la narración de los partidos. Cabe recordar que José Luis Lamadrid comenzó su carrera como futbolista a finales de los años 40.

Resurge entrevista donde Rubí confiesa que no quería tener fiesta de XV años

Muere José Luis Lamadrid. El mundo del futbol se encuentra de luto por el sensible fallecimiento de uno de los jugadores más icónicos que tuvo la liga mexicana, se trata del exmundialista José Luis Lamadrid quien perdió la vida la mañana de este domingo 3 de octubre, donde sus conocidos lamentan la perdida.

“Descanse en Paz el querido Ing. José Luis Lamadrid. Figura del futbol mexicano a quien tengo mucho que agradecerle. Una de mis primeras oportunidades en el medio me la dio él en el programa “Dos en el Área” en el lejano 1991. Siempre guardaré un estupendo recuerdo suyo”, escribió el comentarista.

Muere José Luis Lamadrid: “¡Hasta siempre!”

El reconocido reportero de deportes André Marín quien actualmente trabaja en Fox Sports México, con gran sentimiento le dedicó unas palabras en su perfil de red social. Recordar que en sus inicios Marín fue uno de los prospectos que Lamadrid ayudó a darle un espacio durante su estancia en TV Azteca.

“Con mucha pena me encuentro por el fallecimiento del Ing. José Luis Lamadrid, leyenda del futbol mexicano y los medios de comunicación. El Ingeniero fue la persona que me dio mi primera oportunidad de trabajar en radio cuando tenía 14 años. Gracias por abrirme las puertas a lo que más me apasiona. ¡Hasta siempre!”.