Muere el exdictador surcoreano Chun Doo-hwan a los 90 años de edad

El líder militar tomó el poder en un golpe de Estado en 1979 y reprimió brutalmente las protestas antidemocráticas

Durante sus dictaduras consecutivas, los surcoreanos sufrieron enormes abusos contra los derechos humanos

El ex dictador y militar surcoreano Chun Doo-hwan, quien tomó el poder en un golpe de Estado en 1979 y reprimió brutalmente las protestas a favor de la democracia antes de ir a prisión por actos delictivos mientras estaba en el cargo, murió este martes a los 90 años de edad, informó la agencia de noticias The Associated Press.

Chun, quien sufrió en los últimos años de la enfermedad de Alzheimer y un cáncer de sangre, fue declarado muerto en su residencia de Seúl, dijeron los funcionarios de emergencia. Previamente, la policía había informado que Chun sufrió un infarto cardíaco estando en su casa.

¿Quién fue el exdictador surcoreano?

El gobierno de Chun duró hasta 1988 y sigue siendo para muchos surcoreanos una época marcada tanto por una severa represión política como por rápidos cambios sociales y económicos. El golpe de Chun extendió el gobierno del país respaldado por los militares, después del asesinato de su mentor y ex general del ejército, Park Chung-hee, que había ocupado el poder desde 1961.

Durante sus dictaduras consecutivas, los surcoreanos sufrieron enormes abusos contra los derechos humanos, pero la economía del país creció dramáticamente a partir de las ruinas de la Guerra de Corea de 1950-53. Archivado como: muere exdictador Chun Doo-hwan.