Así muere el boxeador Taurai Zimunya

Anteriormente se dio a conocer la muerte del boxeador Taurai Zimunya a los 24 años tras brutal pelea. El joven púgil profesional murió en tras el brutal encuentro que se desarrolló el domingo en Zimbabue. Se desplomó al piso tras la intensa pelea profesional de peso super gallo. Informan de que murió, de acuerdo con Infobae.

En los últimos días, la muerte del boxeador Taurai Zimunya provocó gran indignación en el mundo de este deporte. El hombre de 24 años murió tras caer al piso y sufrir una hemorragia cerebral. Zimunya aún tenía por delante tres rounds, sin embargo, no pudo terminarlos. Las críticas son para el réferi, ya que no detuvo la pelea pese a ver que el boxeador no se mantenía en pie y había quedado indefenso, de acuerdo con el medio citado. Archivado como: Muere estudiante boxeador Nathan Valencia