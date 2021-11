New York Post, informó que Jeffery Lynn Johnson, un comerciante de reptiles que apareció en el exitoso programa de Netflix, “Tiger King: Murder, Mayhem and Madness”, perdió la vida a los 58 años de edad. El hombre, quien se hizo popular por la serie de la plataforma de Stream, se encontraba discutiendo fuertemente con su esposa y fue cuando ocurrió la tragedia.

New York Post, informó que se comunicaron con el abogado de Tiger King, Joe Exotic, quien afirmó haber hablado con Charity, la ahora viuda del hombre, quien confirmó que había perdido la vida de aquella forma. Hasta el momento, no se conoce de qué forma falleció y sólo hay especulaciones sobre el aparente suicidio que cometió.

FALLECE JOVEN ACTOR. Se dio a conocer la muerte del joven actor Joey Morgan, quien perdió la vida a los 28 años de edad. El joven, quien se hizo conocido por la película de “Scouts Guide to the Zombie Apocalypse”, falleció este domingo y de acuerdo con su representante, la familia ha pedido que les den privacidad ante ese momento tan difícil.

De acuerdo con Just Jared, no se dio a conocer la causa por la que terminó perdiendo la vida el joven, de 28 años, pero sí que la familia hizo un pedimento especial hacia el público en general; en el comunicado se expresó que era un momento sumamente difícil para los familiares del actor y también se mencionó que esperaban obtener un poco de privacidad.

Las condolencias hacia la familia del actor

En redes sociales, se ha observado distintas condolencias dirigidas a la familia del actor y también, escritos de los compañeros del actor quienes aseguraron que la muerte de Morgan les tomó por sorpresa. Una de las personas que escribió sobre su fallecimiento, fue la actriz Casimere Jollette quien lamentó el fallecimiento del joven actor.

“Mi dulce Joey. Eras tan amado. Por tantas personas que te admiraban, aprendieron de ti y a quienes inspiraste. Siempre apreciaré lo que me has enseñado. Y los recuerdos que compartimos. A una de las almas más creativas, francamente talentosas, divertidas y hermosas con las que me he encontrado en este mundo: te amo, Joey. Su tiempo en esta tierra llenó muchas de nuestras vidas con gozo y felicidad. Es demasiado pronto para verte partir. Descansa tranquilo, amigo.”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram.