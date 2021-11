De acuerdo con The Sun, el hombre de 40 años, se encontraba en Egipto debido a que había organizado pasar un par de días con sus amigos en el sitio turístico y disfrutar de uno de los lugares que más le habían llamado la atención. En medio de las vacaciones y después de haber cumplido uno de sus sueños, Aneja tuvo un colapso y después se informó que había sido un paro cardiaco.

“Solía ​​organizar eventos y la cantidad de veces que solíamos interactuar era casi la misma. Él era de una familia acomodada y no puedo creer que la persona que fue a pasar un buen rato haya pasado lejos de esta manera. Hasta donde sé, él era una persona sana y satisfecha “, relató al medio de comunicación, el reconocido actor hindú. Archivado como: Muere estrella televisión hindú

De acuerdo con India TV, el actor Karan Singh Chhabra describió a Jagnoor Aneja como una persona sumamente sana y por ello, les constaba aceptar la noticia de su fallecimiento. El hombre, de 40 años, llevaba una vida saludable y siempre se mantenía haciendo ejercicio, por lo no comprenden como pudo tener un infarto.

Muere estrella televisión hindú: “Un shock”

El actor, también aclaró al medio de comunicación que era un shock para todos la muerte de Aneja y que aún no podían creer lo que había acontecido mientras se encontraba de vacaciones. Él, aclaró que sus amigos cercanos sabían que era una persona sumamente cuidadosa con su salud y por ende, no entendían como pasó lo del infarto.

“Así que, en serio, inicialmente no podía creerlo, pero más tarde, cuando supe que esto es una realidad, me quedé en shock. Realmente es más doloroso para que lo perdiera así. Él estaba disfrutando y divirtiéndose, no tengo ni idea de cómo sucedió esto”, mencionó el hombre a India TV. Archivado como: Muere estrella televisión hindú