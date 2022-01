Muere la icónica estrella de radio y TV Ralph Emery

Ralph Emery fue un pionero en la industria del disc jockey (DJ), en especial de la música country, a finales del siglo XX. Tanta fue su influencia que terminó ganándose el título no oficial de “el decano de las emisoras de música country”, recordó el portal Taste of Country .

Miembro del salón de la fama

No se detuvo. Presentó programas que se volvieron populares como Pop Goes the Country (1974-1980), Nashville Alive (1981-1982) y Nashville Now (1983-1993). Al conocer sobre la muerte de Emery, Kyle Young, director ejecutivo del Museo y Salón de la Fama de la Música Country confesó: “El impacto de Ralph Emery en la expansión de la audiencia de la música country es incalculable”.

“En la radio y la televisión, permitió que los fanáticos conocieran a las personas detrás de las canciones. Ralph era más un gran conversador que un entrevistador calculador, y fueron sus conversaciones las que revelaron el humor y la humanidad de Tom T. Hall, Barbara Mandrell , Tex Ritter, Marty Robbins y muchos más. Sobre todo, creía en la música y en las personas que la hacen”, agregó.