Muere estrella de MTV por razones desconocidas (FOTOS)

Según el portal “The Sun”, la pareja estuvo viviendo en la calle por un tiempo , mientras que Jordan estaba embarazada. Los padres de Jordan odiaban la relación que ella tenía junto con Derek, por lo cual no recibía apoyo por parte de ellos. Los jóvenes padres tuvieron que lidiar con la situación solos.

Jordan decidió volver a casa con su padre y su madrastra, ambos compartieron la tutela de la pequeña hija de Jordan. En el año 2015, según informa The Sun, la rubia cedió temporalmente los derechos de custodia a la madre de Derek.

A pesar de que la pareja decidió alejarse de los reflectores del programa de MTV, ambos seguían teniendo problemas económicos. Después de su aparición en “16 & pregnant”, la pareja decidió terminar la relación sentimental, ya que ambos no podían criar a su hija de manera adecuada.

Pero eso no es todo, Jordan afrontando todos estos problemas mentales y de drogas, en el año 2017 fue arrestada por posesión de drogas mientras estaba trabajando en un club de Strippers, lo cual la llevó a tener problemas legales, de acuerdo con el reporte del medio citado.

¿Por qué Jordan le cedió la custodia de su hija a la madre de su ex pareja, Derek?, según declaraciones de familiares , la chica estaba afrontando severos problemas de salud mental, además de tener pensamientos suicidas todo el tiempo y una dependencia a las drogas.

Estrella MTV Jordan Cashmyer: Logró mantenerse sobria

Después de la oscuridad, llevó un poco de luz a la vida de Jordan, pues tras afrontar problemas de drogas y depresión, ella parecía estar trabajando en su salud y así lo reconoció en el 2021 mediante un post que publicó en Facebook, según el portal The Sun la joven comentó:

“Mi maravilloso miembro del grupo en el hogar hizo este increíble anuncio para el viernes, así que para cualquiera que no sea parte de la página de ex alumnos de Right Turn, aquí está la información de mi aniversario”. Declaró la joven estrella de MTV que tuvo el ‘peor’ final. Archivado como: Estrella MTV Jordan Cashmyer