Muere estrella de Tik Tok tras una discusión con su pareja a causa de un videojuego

Tiktoker pierde la vida.

Discutió con su pareja por un videojuego.

La estrella de Tik Tok fue estrangulado

Muere estrella Tik Tok. Un creador de contenido en la plataforma de Tik Tok perdió la vida luego de que su novio supuestamente lo estrangulara durante una pelea por un simple videojuego, una tontería ¿no? Rory Teasley, quién tenía 28 años de edad, fue encontrado inconsciente en su sofá después de que llamaron a la policía el pasado jueves por la noche.

En el portal de The Sun se difunde la sensible noticia de que lamentablemente el Tiktoker de inmediato fue declarado muerto por los médicos después de haber sido trasladado al hospital. La policía sin dudarlo declaró culpable al novio de la estrella de Tik Tok, Docquen Jovo Watkins de 31 años de edad, se le acusó de estrangularlo luego de haber tenido una pelea por el juego de disparos llamado Overwatch, informó The Sun.

Fallece estrella de Tik Tok por estrangulación

Watkins, la pareja amorosa del famoso Tiktoker fue acusado de homicidio y está detenido sin derecho a fianza, esto de acuerdo a los registros de la cárcel del condado de Oakland. La policía ha compartido que él debe comparecer ante el tribunal para una conferencia de causa el próximo 18 de enero. El Tiktoker Teasley era conocido por publicar clips llenos de comedia y baile en las redes sociales, contaba con más de 200.000 seguidores.

De acuerdo con The Sun, la última vez que publicó en Tik Tok fue el pasado jueves, donde compartió un video satírico sobre cumplir 30 años. En el clip, se observa como la estrella parecía estar “luchando” para levantarse del sofá. Tras su partida se han publicado docenas de tributos sobre la muerte de Rory.