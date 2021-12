Muere estrella de America’s Got Talent a los 23 años (FOTO)

La joven estrella murió a los 23 años

Fue encontrada muerta en la casa de un amigo

Había tenido una intensa batalla contra las drogas Muere estrella de America’s Got Talent a los 23 años. Una joven cantante del famoso programa America’s Got Talent fue encontrada muerta en su casa el pasado lunes, luego de una larga batalla contra el “abuso de sustancias y la salud mental”, de acuerdo con el diario británico The Sun. La madre de la joven cantante quién confirmó para el medio TMZ que fue encontrada sin vida en la casa de un amigo en Liberty, Carolina del Sur. La mujer reveló que no conoce al dueño de la casa donde Skilyr Hicks fue encontrada muerta. Pese a que se desconoce la causa de muerte, muchos especularon sobre un posible abuso de sustancias. Encuentran muerta a estrella de America’s Got Talent Fue la propia madre de Skilyr Hicks, quién confesó que su hija había luchado previamente con problemas mentales, así como depresión y abuso de sustancias, sin especificar las drogas que pudo haber consumido su hija, de acuerdo con el medio citado por The Sun. “Ella vivirá a través de su música”, aseguró la dolida madre. El mundo del espectáculo se viste de luto nuevamente tras informarse la muerte de Skilyr Hicks y de un joven cantante urbano por una terrible enfermedad. La noche del 7 de diciembre el artista hispano murió en pleno partido de fútbol, de acuerdo con diversos medio locales que reportaron el fallecimiento.

La estrella de America’s Got Talent murió de la peor forma El reporte del medio citado señaló que la estrella de America’s Got Talent saltó a la fama en 2013 a los 14 años. Impresionó al panel de jueces compuesto por Mel B, Heidi Klum, Howie Mandel y Howard Stern, con un canción original compuesta por ella misma. Logró pasar a la siguiente ronda y compartió una desgarradora historia durante su participación en el programa. De acuerdo con The Sun, la jovencita reveló que su padre murió años antes de su audición, además dijo que “tomó algunas malas decisiones”, por lo qué no lo había visto en años recientes.

Su padre murió y tomó ‘malas decisiones’ según reveló la cantante “La última vez que lo vi, recuerdo que se alejaba y estaba llorando”, declaró la joven artista de acuerdo con el medio citado. Fue la pérdida de su padre la que quizá la llevó a convertirse en la estrella de la música, y es que, después de su funeral Skilyr Hicks, escribió su primera canción. “Es como un mensaje que llegó demasiado tarde para mi papá, pero sé que si pudiera verme ahora estaría muy orgulloso de mí”, declaró la joven cantante según el reporte reseñado. También, se dio a conocer que ella misma se enseñó a tocar la guitarra, escribir canciones y cantar.

La cantante hallada muerta en la casa de un amigo tenía un ‘pasado turbio’ Lamentablemente, la joven cantante que murió de forma misteriosa y fue encontrada sin vida en la casa de un amigo, no pasó a las ronda en vivo que se realizan en Nueva York, según The Sun. Sin embargo, esa no fue la única tragedia que le ocurrió, y es que, años después de salir del programa tuvo ‘desafortunados encuentros’. De acuerdo con el diario británico, fue arrestada por beber alcohol siendo menor de edad. Posteriormente, pasó tiempo en prisión por una pelea familiar. Su madre y cuatro hermanos sufren la pérdida de la ‘promesa’ de la música que apareció en uno de los shows más icónicos de la televisión.

Otra tragedia sacude a la música Otra tragedia azotó el mundo de la música, y es que, Francisco Alberto de Meza, mejor conocido cómo “Franciskao El Diex” murió el 7 de diciembre mientras jugaba un partido de fútbol en una cancha de Costa del Este en su natal Panamá, de acuerdo con el diario local Dia a Día. Al parecer el joven cantante se desplomó en pleno partido. “Franciskao El Diex” recibió reanimación cardiopulmonar tras desplomarse en la cancha, sin embargo, fue inútil ya que se declaró muerto en el hospital San Miguel Arcángel, según el medio citado. El cantante urbano contaba con miles de seguidores en Instagram.

¿Fue una broma la muerte del artista hispano? Las redes sociales de inmediato se llenaron con mensajes tras la muerte de “Franciskao El Diex”. Muchos de sus conocidos y seguidores pensaron que se trataba de una broma por el carácter del cantante. “Esta si no te la voy a perdonar. No estoy entendiendo”, escribió Nelva Yaritzel Saldana Sanchez, una influencer panameña en Instagram. “Estoy tratando de pensar que es una de sus bromas locas. Justo ahora tú te vas dejándonos así como si nada. Mi loco frank. Cuantos años , cuantos momentos y tantos que faltan”, se podía leer en el mensaje dedicado al cantante “Franciskao El Diex”, tras su muerte. Archivado como: Muere Estrella Skilyr Hicks

“Solo que estoy molesta contigo por todo esto” “Yo aún te siento con nosotros y no quiero que sea falso. No se como me siento, no se como estoy. Solo que estoy molesta contigo por todo esto”, finaliza el mensaje de Nelva. Las redes sociales del cantante también se llenaron de mensajes y condolencias tras la noticia. “Hoy estamos mañana no sabemos mucha fuerza a sus familiares y amigos más cercanos”, “No lo creo. Descansa en Paz Diex”, “Alguien que me diga que es mentira”, “Estoy esperando que salga alguien y diga que es mentira”, fueron algunos de los comentarios en su última fotografía subida en Instagram. Archivado como: Muere Estrella Skilyr Hicks

Dedican especial mensaje de despedida para el cantante “No lo puedo creer y hace unos días en un en vivo te dije que señorita bonita siempre iba a ser de mis canciones de toda la vida”, comentó otro fiel seguidor del cantante. El mundo dela música y el espectáculo parece no ‘librarse’ del dolor y el luto, cómo se mencionó previamente, otro cantante reveló una trágica pérdida esta semana. El rapero, actor, comediante, y productor de cine Nick Cannon confesó la muerte de su bebé de tan solo 5 meses de edad este martes. Cannon, junto a su esposa Alyssa Scott, tuvieron a su séptimo hijo el pasado mes de junio. El actor y cantante dio la terrible noticia en “The Nick Cannon Show”, de acuerdo con ET Online. Archivado como: Muere Estrella Skilyr Hicks

Revela la terrible enfermedad que sufrió su bebé de cinco meses El bebé de Nick Cannon murió de cáncer cerebral a su corta edad. El joven cantante y presentador confesó entre lágrimas la enfermedad y la lucha de su familia al descubrir que el pequeño Zen tenía hidrocefalia, que es una forma de cáncer cerebral, de acuerdo con el medio citado. Además, el padre reveló los ‘detalles’ y síntomas que el hijo del cantante sufría y por los cuáles fue llevado al médico. “Siempre me di cuenta de que tenía tos, así que quería comprobarlo”, contó el padre de siete hijos en su programa de televisión ante miles de espectadores. Archivado como: Muere Estrella Skilyr Hicks

Confiesa los síntomas de su bebé antes de morir “Tenía una respiración interesante y cuando tenía dos meses me di cuenta de que también tenía una cabeza de buen tamaño, una cabeza de Cannon. No pensamos nada en eso. Pero quería llevarlo al médico por su sinusitis y respirar. Pensamos que sería una rutina”, declaró Nick Cannon tras la muerte de su hijo, según ET Online. Cuándo llevaron al pequeño Zen al médico, su familia no imaginaba lo que se avecinaría. Al parecer, el hijo del cantante tenía líquido acumulado en su cabeza y fue identificado un tumor maligno, de acuerdo con el medio citado. La situación médica del bebé del productor empeoró de forma inesperada. Archivado como: Muere Estrella Skilyr Hicks